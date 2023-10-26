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  •   Ödeme Devi Mastercard’dan Web3 Adımı: MoonPay İle Ortaklık Sağlandı

Ödeme Devi Mastercard’dan Web3 Adımı: MoonPay İle Ortaklık Sağlandı

Özet

  • Ödeme devi Mastercard, MoonPay ile anlaşma sağladı.
  • Buna göre şirket ödeme araçlarını MoonPay ile Web3 sektörüne tanıtacak.
  • Ayrıca iki şirket Web3 sektörü için farklı araştırmalar da gerçekleştirecek.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
17:10
26 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Web2 alanında dünyanın önde gelen şirketleri kripto piyasasında ses getiren işbirliklerine devam ediyor. Son zamanlarda finans devlerinin radarına giren kripto sektörüne ilgi gün geçtikçe artıyor. Bu işbirliklerine bir yenisi daha eklendi ve küresel ödeme devi Mastercard, kripto ödeme platformu MoonPay ile anlaşma sağladı. Şirket bu adım ile birlikte kripto para piyasasında aktif rol oynamaya devam ediyor.

MoonPay İşbirliğini Duyurdu

MoonPay, 25 Ekim’de kamuoyu ile paylaştığı bir duyuruda Mastercard ile Web3 uygulamalarının deneyimsel pazarlama yöntemlerinin nasıl geliştirebileceğini ya da Mastercard’ın tüketiciler ile bağlantı kurmanın yeni yollarını bulmayı ortaklaşa keşfetmeyi amaçlayan bir ortaklık kurduğunu resmen açıkladı.

MoonPay ayrıca X üzerinde paylaştığı bir gönderide şirketin kurumsal başkanı Keith Grossman ve Mastercard’ın pazarlama ve iletişimden sorumlu başkanı Raja Rajamannar’ın Las Vegas’ta gerçekleşen Money20/20 etkinliğinde işbirliğini duyurduklarını açıkladı. Grossman, sosyal iş ağı LinkedIn’de paylaştığı bir gönderide şu yorumu paylaştı:

“Mastercard, MoonPay’in ETHPass ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm Web3 portföyünden yararlanacak ve deneyimsel girişimleri için strateji, yaratıcı ve ön uç geliştirme çalışmaları için ajansımız Otherlife ile yakın bir şekilde çalışacak.”

Mastercard’ın Kripto Serüveni

Yeni Web3 tüketici ürünlerinin yanı sıra Moonpay, Web3 sektöründe uyum ve güveni artırmak için Mastercard ürün ve çözümlerini entegre etmek için de çalışacak. MoonPay özellikle Mastercard’ın piyasaya sunduğu Click to Pay yöntemleri olan Mastercard Send ve Mastercard Crypto Credentials gibi araçlarını ödeme çözümlerine dahil etmeyi planlıyor. Mastercard’ın Web3 pazarlama sorumlusu Adam Polansky, Grossman’ın gönderisine şu yorumu yaptı:

“Ortaklık için çok minnettarız ve ileride olacaklar için daha da heyecanlıyız. Tüm ekibi tebrik ediyoruz.”

Mastercard son yıllarda platformuna birden fazla endüstri ürünü ekleyerek blockchain ve kripto endüstrisini aktif olarak araştırıyor. Şirket 2022 yılında bankaların Paxos ile işbirliği içinde müşterilerine kripto trade olanakları sunmalarına olanak tanıyan yeni bir hizmet sundu. Mastercard ayrıca ödeme yöntemlerini Web3 ve fungible olmaya token’lara getirmek için Coinbase ve MoonPay ile adım attı.

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