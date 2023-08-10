Bitcoin (BTC) ve altcoinler’de gözler bugün ABD’den gelecek enflasyon (TÜFE) verisine çevrilmiş durumda. Yatırımcılar bugün açıklanacak enflasyon verisini beklerken Dow Jones endeksi 9 Ağustos’taki işlem seansını 200 puana yakın değer kaybı ve yüzde 0,54 düşüşle 35.123,36 puanla kapattı. S&P 500 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 4.467,71 puanla ve Nasdaq endeksi yüzde 1,17 düşüşle 13.722,02 puanla kapattı. ABD endekslerindeki negatif seyir kripto para piyasasındaki düşüşe neden oldu.

Yatırımcıların Gözü ABD’den Gelecek Temmuz Ayı Enflasyon Verisinde

Bugün TSİ 15.30’da ABD Temmuz ayı enflasyon verisi açıklanacak. Ekonomistler, enflasyonun Temmuz’da aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,3 artmasını bekliyor. Öngörüler, değişken gıda ve enerji kalemlerinin görmezden gelinerek hesaplanan çekirdek enflasyonun ise aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4,8 yükseleceği yönünde.

7 Ağustos’ta Atlanta’da düzenlenen “FED Listens” etkinliğinde konuşma yapan Fed yetkilisi Michelle Bowman, enflasyonun çok yüksek seyretmesi nedeniyle son faiz artışını desteklediğini söylemişti. Bowman, “Beklenenden daha düşük bir enflasyon verisi elde edersek, Fed yetkililerinden bazılarının faiz artışları konusundaki şahin görünümlerini bırakmalarını sağlayabiliriz ve fiyatlarda bir miktar istikrar elde etme şansımız çok daha yüksek olur.” demişti.

Analistler, bu bakımdan Temmuz ayı enflasyon verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecekteki para politikasına ilişkin önemli ipuçları sağlayacağına inanıyorlar. Enflasyonun beklenti altında kalmasının ek faiz artışı ihtimalini ortadan kaldıracağı değerlendiriliyor.

Enflasyon Verisi Öncesi Kripto Para Piyasasında Son Durum

Yatırımcılar bugün açıklanacak enflasyon verisini beklerken kripto para piyasasının negatif bir seyir izlediği görülüyor. CoinMarketCap verileri en büyük kripto para Bitcoin’in son 24 saatte yüzde 1,09 düşüşle 29 bin 480 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor. Kripto kralı 9 Ağustos’ta kısa sürelide olsa 30 bin doların üzerine çıksa da bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlayamadı.

Öte yandan en büyük alrcoin olan Ethereum‘un (ETH) fiyatı da BTC’deki negatif seyire ayak uydurmuş durumda. ETH’nin fiyatı son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,65 düşüşle bin 849 dolardan el değiştiriyor. CoinMarketCap’in derleyip sunduğu günün en çok değer kaybeden altcoinler’i listesinde ise başı son 24 saatte yüzde 8,09 düşüşle 1,56 dolardan işlem gören Optimism‘in (OP) çektiği ve onu sırasıyla yüzde 5,97 düşüşle 7,58 dolardan el değiştiren Injective (INJ) ve yüzde 5,85 düşüşle 0,058 dolardan el değiştiren Hedera‘nın (HBAR) takip ettiği görülüyor.