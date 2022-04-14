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Nisan Ayında Alınacak En İyi Altcoini Açıkladı!

Bu ay kripto paralar ciddi düşüşler yaşadı ancak popüler analist bu altcoinin ciddi yükseliş potansiyeli olduğunu düşünüyor.
19:00
14 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Piyasa bugün yeniden düşüşte ve çoğu zaman büyük düşüşler yatırımcılara çok para kazanacakları alım fırsatları sunuyor. Popüler kripto para Youtube kanalı CryptoBusy analistlerinden Tom bu ay alınabilecek en iyi altcoini ve gerekçelerini açıkladı. Peki bu altcoin neden bu denli yüksek kazanç fırsatı sunuyor?

Ripple (XRP)

Tom, Nisan ayında satın alabileceğimiz en iyi altcoinin XRP olduğunu düşünüyor. XRP, Ripple Labs Inc. tarafından oluşturulan bir kripto para birimi ödeme sistemi olan Ripple’ın yerel kripto para birimidir. XRP, onun “küresel ödemeler için oluşturulmuş dijital varlığıdır”, bu da Ripple‘ın genellikle bankacılık sistemi tarafından yürütülen para transferlerine rakip olmayı hedeflediğini gösteriyor.

“XRP, kullanıcıların çok düşük bir maliyetle para göndermesine izin vererek bireysel müşterileri ve bankaların potansiyel ilgisini çekecek. Ripple’ın önemli bir değer önerisi, beş saniyenin altında işlem kesinliği sunarken küçük işlem maliyetleridir”.

Ripple Davası ve Fiyat Yorumu

SEC, davanın kendisiyle ilgili yozlaşmış davranışlar gösteren e-postalar yayınladı ve e-postalar sadece sahne arkasında neler olduğunu ve bundan sonra ne olabileceğini gösteriyor. Ona karşı herhangi bir işlem yapılmadı ve hala 63 e-postanın serbest bırakılması gerekiyor. Bu son derece önemli bir detay, Ripple Labs bu davayı kazanırsa, Coinbase yakında yeniden listeleyebilir ve fiyatların yeniden yükselişe geçtiğini görebiliriz.

SEC’in ek keşif konusundaki pozisyonu için son tarih 15 Nisan, bu ay XRP için çok hareketli geçecek. XRP fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,7155 dolara gevşedi ve Bitcoin’in aniden 40.200 doların altına sarkmasıyla birlikte ilerleyen dakikalarda daha da düşebilir. Ripple (XRP) için kritik bölge 0,69 dolardır, fiyat bu seviyenin üzerinde tutunduğu sürece 0,82 dolar hedefiyle mini ralliler başlatabilir.

Bitcoin tarafında artan volatiliteyi dikkate almalı ve altcoinlerde daha büyük kayıplar yaşanabileceğini bilmelisiniz. BTC için 40.000 doların altında daha fazla kapanış, 37.000 dolar desteğinin yeniden test edilmesi anlamına gelebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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