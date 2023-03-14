Bankalar, kripto dostu SVB, Silvergate ve Signature Bank'ın iflas etmesine rağmen kripto para borsaları ve şirketleri ile çalışmak istiyor.

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Kripto para sektöründeki en büyük yatırım şirketlerinden Digital Currency Group’un (DGC) çalışanları tarafından paylaşılan ve CoinDesk’in ulaştığı bilgilere göre Santander, HSBC, Deutsche Bank, BankProv, Bridge Bank, Mercury, Multis ve Series Financial hala kripto para borsaları ve kripto para şirketleri ile çalışmak isteyen bankalar arasında yer alıyor.

Dev Bankalar Kripto Para Borsaları ve Şirketleri İçin Sıraya Girdi

Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate ve Signature Bank’ın iflası ile ABD’de ortaya çıkan bankacılık krizi bir bankacılık ortağına ihtiyaç duyan kripto para borsaları ve kripto para şirketleri için büyük bir boşluğa neden oldu. Görünen o ki bu boşluk hızla doldurulacak.

DGC çalışanları tarafından paylaşılan ve CoinDesk’in ulaştığı bilgilere göre önde gelen bankacılık devlerinden Santander, HSBC, Deutsche Bank, BankProv, Bridge Bank, Mercury, Multis ve Series Financial hala kripto para borsaları ve şirketleri ile çalışmaya istekli olduğu bildirilen bankalar arasında yer aldı.

Liste, CoinDesk tarafından ulaşılan ve portföy şirketleri için yeni bankacılık ortakları arayışını ele alan, medya kuruluşunun çatı şirketi DGC çalışanları arasında paylaşılan yazışmalara dayanıyor.

CoinDesk’e göre DCG ayrıca BlackRock, JPMorgan ve Bank of America‘nın yanı sıra uluslararası bankalar Revolut, United Overseas Bank ve Bank Leumi ile de temasa geçmiş durumda. Her ne kadar bazı geleneksel bankalar ABD’deki kripto para borsaları ve şirketleri ile işbirliği yapmaya istekli olsalar da sunduğu hizmetleri kripto para maruziyetine göre kısıtlayabilir.

Kripto Dostu Bankaların İflası

Takvimler 9 Mart 2023 tarihini gösterdiğinde kripto dostu bir banka olan Silvergate Bank’ın ana şirketi olan Silvergate Capital, banka faaliyetlerini sonlandırma ve bankayı düzenli bir şekilde ve geçerli düzenleyici süreçlere uygun olarak gönüllü tasfiye edeceğini açıkladı. Açıklama başta kripto para piyasasını olmak üzere küresel piyasaları sarstı. Bu şokun üzerinden çok geçmeden bu kez ABD’nin en büyük bankaları arasında yer alan SVB iflasını duyurdu. SVB’nin hemen ardından New York merkezli Signature Bank‘ın eyalet düzenleyicileri tarafından kapatıldığını açıkladı.

Peş peşe gelen iflasların kripto dostu bankalar özelinde yaşanıyor olması kafaları karıştırırken bazıları bunda bir kasıt olabileceğini öne sürecek kadar iler gitti. ABD’deki kripto dostu bankaların peşi sıra gelen iflaslar sonrası birçok kripto para borsası ve şirketi ABD doları yatırma işlemlerini durdurmak zorunda kaldı.