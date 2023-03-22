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SEC Başkanı Gensler ve ekibi kripto para şirketlerini geçtiğimiz yılın sonundan itibaren açık biçimde tehdit ediyor. Aralık ayında gündemi takip edenler SEC üyelerinin kripto para şirketlerine açık açık parmak salladıklarını hatırlayacaktır. 2023 yılında ise SEC söz verdiği gibi kripto şirketlerinin üstüne kara bulut gibi çöktü. Fakat SEC için bir sorun var.

SEC ve Kripto Paralar

CFTC Komiseri Summer Mersinger, DC Blockchain Zirvesi’ndeki bir sohbet toplantısında Kongre’nin kripto düzenleyicilerini birleştirmesi gerektiğini söyledi. SEC’in tüm altcoinleri kendi kontrolüne alma çabası CFTC yetkililerini de rahatsız ediyor. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Komisyon Üyesi Summer Mersinger, Kongre’nin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na kripto mevzuatı hazırlarken CFTC ile iş birliği yapmasını emretmesi gerektiğini söylüyor.

DC Blockchain Zirvesi’nde konuşan Mersinger, Kongre iş birliğini zorunlu kılmadığı sürece ajansların mevzuat üzerinde anlaşmasının pek mümkün olmadığını söyledi.

CFTC Komiseri Kongre’den Kripto Düzenleyicilerini Birleştirmesini İstedi

“Bunun kendiliğinden olacağını düşünüyor muyum? Hayır. Sanırım bizi masaya oturmaya zorlayacak bir tür yasama yetkisine ihtiyacımız olacak.”

Altcoin Yükselebilir

Mersinger’in açıklamaları devam eden SEC baskısının ortasında geldi. CFTC Başkanı Behnam özellikle FTX çöküşünde Temsilciler Meclisinde ifade vermiş daha fazla yetki talep etmişti. Ancak SEC yetkiyi kendi üzerinde toplamak için henüz yasal olarak iş dağılımı yapılmamış olmasına rağmen tüm altcoinleri menkul kıymet olarak sınıflandırdı. Bu durum CFTC ile SEC arasında bir çatışmaya yol açıyor. Bu çatışma kripto para yatırımcılarının lehine. Eğer CFTC altcoinlerin önemli kısmını kendi kontrolüne alırsa bu durum kayıtsız menkul kıymet davalarıyla piyasanın gördüğü baskının zayıflamasına neden olacak. Öte yandan Dijital Emtia Borsası Yasası 2022 ve Dijital Tüketici Emtialarını Koruma Yasası 2022, CFTC’nin dijital varlık spot piyasalarındaki rolünü vurguluyor. 2022’deki Dijital Emtia Borsası Yasası, SEC’in bir mülkiyet hissesini temsil eden dijital varlıklar üzerinde yargı yetkisine sahip olduğunu söylüyor. “Tipik olarak bir menkul kıymetle ilişkili hak ve yükümlülükleri aktarmayan” varlıklar bir emtia olarak kabul edilmelidir. Bu tanım onları CFTC’nin yetkisi altına sokacaktır. SEC, “sahiplik hissesi” terimine açıklık getirebilir ve bunu yaparken CFTC’nin yetkisine daha geniş bir tanım getirebilir.

Özetle daha iyi tanımlar gelecek ve zorunlu iş birliği kripto para yatırımcılarını da rahatlatacak. 2023 yılı Fed’in faiz indirimlerine başlayacağı, CFTC’nin daha fazla söz sahibi olacağı bir dönem olursa boğa piyasalarının başladığını net biçimde görebiliriz.