Artık kripto para piyasasında kendilerine sağlam bir yer edinen meme token’lar arasında bulunan Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) son 24 saat içinde yükseliş grafikleri çizdi. DOGE ve SHIB fiyatlarında güncel grafiklere ve önemli seviyelere göre göz atalım.

Dogecoin Güncel Durum

Piyasa değeri bakımından en büyük meme token konumunda bulunana DOGE, yazının kaleme alındığı an itibari ile 0,14 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içinde yaklaşık olarak %5 artış kaydeden meme token’ın 0,11 dolarlık destek seviyesinin üzerinde işlem görmesi analistlerinden tarafından pozitif sinyal olarak nitelendiriliyor.

Öte yandan DOGE şu anda yaklaşık olarak 19 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 12. kripto para konumunda bulunuyor ve DOGE’nin hemen üzerinde Polkadot (DOT) ve hemen altında Binance USD (BUSD) yer alıyor.

Analistlere göre şu anda DOGE için 0,1537 bir direnç olarak işlem görüyor ve bu seviyenin hacimli kırılımının 0,18 dolara doğru keskin bir artış başlatabileceği düşünülüyor. Ancak eğer meme token bu seviyeyi kırmayı başaramazsa bir başka düşüş hamlesi daha yapabilir. Dolayısıyla şu anda DOGE yatırımcılarının 0,15 dolarlık seviyeyi takip etmesinde fayda var.

Shiba Inu Son Durum

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci meme token olma konumunu uzun zamandır koruyan Shiba son 24 saatte %6 artış yaşadı ve yazının kaleme alındığı an itibari ile 0,000027 dolarda işlem görüyor.

Şu anda analistlere göre SHIB için 0,000027 dolar bandı destek olarak işlem görüyor ve bu seviye altında diğer desteğin 0,000024 dolar seviyesinde olduğu düşünülüyor. Eğer SHIB 0,000028 doları hacimli bir şekilde kırabilirse 0,000030 doların bir sonraki hedef olacağı düşünülüyor.

Ancak eğer Shiba 0,00024 dolar geri çekilme yaşarsa bir süre konsolide durumda ilerleyebileceği de yapılan yorumlar arasında yer alıyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.