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Mega Bitcoin Balinalarında Dikkat Çeken Hareketlilik: 1 Yılın En Yüksek Seviyesi

En büyük kripto para birimi Bitcoin (BTC), sürpriz bir toparlanmayla 30 bin doların üzerinde başarılı bir haftalık kapanış yapmayı başardı. Böylece son on haftadaki ilk pozitif kapanış gelmiş oldu.
10:30
6 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük kripto para birimi Bitcoin (BTC), sürpriz bir toparlanmayla 30 bin doların üzerinde başarılı bir haftalık kapanış yapmayı başardı. Böylece son on haftadaki ilk pozitif kapanış gelmiş oldu.

Bitcoin, yazım sırasında yüzde 5,13 oranında yükselişle 31 bin 273 dolardan işlem görüyor. BTC‘nin toplam piyasa değeri ise 596 milyar dolar seviyesinde.

1 Yılın En Yüksek Seviyesi

 Zincir üstü (on-chain) veri sağlayıcısı Santiment, Bitcoin’in toplam balina varlıklarının bir ayın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirerek şunları kaydetti:

Kısmen borsa adreslerinden oluşan mega Bitcoin’in balina adresleri, bir yıldaki en yüksek BTC arzına sahip. Mega balinaların tespiti için genellikle 100 ila 10 bin BTC bulunan adresleri analiz ederiz ve bu yüksek seviye adreslerdeki birikim hala umut verici bir işaret olabilir.

Bitcoin Fiyatındaki Yükseliş Sürecek mi?

Şu anda Bitcoin boğaları ve ayılar arasında yoğun bir savaş yaşanıyor. Sonuç olarak, BTC fiyatı, 30 bin dolar seviyesinin altında ve üstünde volatiliteli bir seyirde. Fairlead Strategies’in kurucu ortağı Katie Stockton, geçtiğimiz Cuma günü müşterilere verdiği bir notta şunları söyledi:

Bitcoin, son birkaç hafta içinde iyileştirilmiş kısa vadeli ivme ile istikrar kazandı. Tom DeMark’ın TD Sequential modeli tarafından kısa vadede karşı trend satın alma sinyali geldi ve bu, daha belirgin bir aşırı satımının ardından sıçrama olasılığını artırdı. 50 günlük hareketli ortalamanın direnç olacağını varsayıyoruz.

Bitcoin, ABD hisse senedi piyasasındaki ivmeyi güçlü bir şekilde takip ediyor. Ayrıca, küresel makro senaryodaki büyük belirsizlik de kripto para piyasasına yön veriyor.

Bazı Bitcoin madencileri, geçtiğimiz ay operasyon maliyetlerini karşılamak için ellerindeki BTC’leri bu düşük seviyelerde bile satmak zorunda kaldı. Satış yapan madenciler arasında, küçük madencilerin yanı sıra büyük madencilik şirketleri de bulunuyor.

Küçük ölçekli BTC madencilerinden Cathedra Bitcoin, madencilik operasyonunu sürdürmek için neredeyse tüm varlıklarını satmak zorunda kaldı. Cathedra CEO’su AJ Scalia, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

Cathedra’nın uzun süreli bir ekonomik gerilemeye dayanacak şekilde iyi konumlandırılmasını sağlamak için son birkaç haftayı bilançomuzu ve operasyonlarımızı yeniden yapılandırmak için harcadık.

Birçoğu, önümüzdeki 12-18 ay içinde ABD’de büyük bir ekonomik gerileme senaryosu öngörüyor ve böyle bir senaryoda BTC’nin 25 bin doların ve hatta daha düşük seviyelerin altına gerilmesini bekliyor.

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