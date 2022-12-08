Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Mastercard Cephesinden Dikkat Çeken Kripto Para Açıklaması: Sıfırlama Vakti!

Mastercard Cephesinden Dikkat Çeken Kripto Para Açıklaması: Sıfırlama Vakti!

Mastercard'ın startup katılım direktörü Grace Berkery, kripto para borsası FTX çöküşünün neden olduğu kaosunun ardından kripto para endüstrisinin bir sıfırlama yaşayacağını iddia etti.
08:05
8 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Mastercard‘ın startup katılım direktörü Grace Berkery, kripto para borsası FTX çöküşünün neden olduğu kaosunun ardından kripto para endüstrisinin bir sıfırlama yaşayacağını iddia etti.

“Bence Bu Bir Fırsat”

Dünyanın en büyük ödeme işleme şirketlerinden biri olan Mastercard’ın startup katılım direktörü Grace Berkery, bir dönemin en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX’in çöküşünün nihayetinde sektör için olumlu olacağını düşündüğünü söyledi.

TechCrunch, Berkery’nin Benzinga’nın Kriptonun Geleceği Konferansı’nda “Bence bu bir fırsat ve sıfırlama vakti” dediğini bildirdi. Berkery, “Mastercard olarak, altta yatan teknolojide çok fazla umut olduğuna inanıyoruz. Bu alanda çok şey oluyor.” ifadelerini kullandığını bildirdi.

Yatırımcıların NFT‘leri ve metaverse’e dönük yapıcı çabalarını, özellikle de bu projelerin müşteri katılımını ve sadakatini artırmasını büyük bir fırsat olarak gördüklerini de ekledi. Katılan yeni kurumsal yatırımcıların gelecekte kripto para ortaklarının durum tespiti konusunda daha bilinçli olacaklarını belirtti.

Dev kripto para borsası FTX‘in çöküşü diğer büyük finans oyuncularının kripto paralara olan iştahını artırmış durumda. ABD’nin en büyük yatırım bankalarından biri olan Goldman Sachs’ın dijital varlık başkanı Mathew McDermott, kripto paraların “çok daha makul bir şekilde fiyatlanıyor” olmasının yüksek oranda yatırım fırsatı olduğunu iddia ederek öne çıkmıştı.

Mastercard’ın Kripto Para Uyumluluğunu Artırma Çabaları

Ödeme devi şirketi Mastercard daha iyi kripto para uyumluluğu sağlamak için araçlar geliştirmiş, Ekim ayında Crypto Secure‘u kullanıma sunmuştu. Daha önce bildirdiğimiz gibi, Crypto Secure olarak adlandırılan platform, Mastercard’ın ödeme akışında yer alan kripto para borsasıyla ilgili riskleri izlemek ve tespit etmek için yapay zeka teknolojisini kullanıyor.

Piyasa analistleri ve uzmanları, Crypto Secure gibi ürünlerin kripto paraların benimsenmesi ve güvenli kullanımı teşvik etme konusunda oldukça önemli olduğu üzerinde duruyorlar.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
İlgili Yazılar
2023 Kripto Para Tahminleri! 2023 Bitcoin Hedefi!
2023 Kripto Para Tahminleri! 2023 Bitcoin Hedefi!
Dev Borsanın Tahminleri! 2023 Altcoinler Ne Olacak?
Dev Borsanın Tahminleri! 2023 Altcoinler Ne Olacak?
Yazılım Devi Palantir’in Kurucu Ortağı Onları İşaret Etti: Kripto Para Piyasasını Yönlendiriyorlar
Yazılım Devi Palantir’in Kurucu Ortağı Onları İşaret Etti: Kripto Para Piyasasını Yönlendiriyorlar
Yaşananlar Dev Kripto Para Borsasına Darbe Vurdu! En Az Yüzde 50 Düştü!
Yaşananlar Dev Kripto Para Borsasına Darbe Vurdu! En Az Yüzde 50 Düştü!
Bu da Oldu! FTX’in Kurucusuna LUNA ve UST İçin Manipülasyon Soruşturması Açıldı!
Bu da Oldu! FTX’in Kurucusuna LUNA ve UST İçin Manipülasyon Soruşturması Açıldı!
İşte Herkesten Gizlenen O Kripto Para Portföyleri! Ünlü Influencer Açıkladı!
İşte Herkesten Gizlenen O Kripto Para Portföyleri! Ünlü Influencer Açıkladı!
Risk Milyarderi Kevin O’Leary’den İddialı FTX Açıklaması: Geri Alacağım!
Risk Milyarderi Kevin O’Leary’den İddialı FTX Açıklaması: Geri Alacağım!
Sıcak Gelişme: 380 Milyar Dolarlık Dev Şirket Kriptodan Vazgeçtiğini Açıkladı!
Sıcak Gelişme: 380 Milyar Dolarlık Dev Şirket Kriptodan Vazgeçtiğini Açıkladı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Kripto Para Projesinden Teknoloji Devi Apple’a Komisyon Resti!
Büyük Açıklama Geldi! Bu Proje Tüm NFT Piyasasını Ayağa Kaldırabilir!
Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat! Bu Etkinliği Gözlerine Kestirdiler!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022