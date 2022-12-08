Mastercard'ın startup katılım direktörü Grace Berkery, kripto para borsası FTX çöküşünün neden olduğu kaosunun ardından kripto para endüstrisinin bir sıfırlama yaşayacağını iddia etti.

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Mastercard‘ın startup katılım direktörü Grace Berkery, kripto para borsası FTX çöküşünün neden olduğu kaosunun ardından kripto para endüstrisinin bir sıfırlama yaşayacağını iddia etti.

“Bence Bu Bir Fırsat”

Dünyanın en büyük ödeme işleme şirketlerinden biri olan Mastercard’ın startup katılım direktörü Grace Berkery, bir dönemin en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX’in çöküşünün nihayetinde sektör için olumlu olacağını düşündüğünü söyledi.

TechCrunch, Berkery’nin Benzinga’nın Kriptonun Geleceği Konferansı’nda “Bence bu bir fırsat ve sıfırlama vakti” dediğini bildirdi. Berkery, “Mastercard olarak, altta yatan teknolojide çok fazla umut olduğuna inanıyoruz. Bu alanda çok şey oluyor.” ifadelerini kullandığını bildirdi.

Yatırımcıların NFT‘leri ve metaverse’e dönük yapıcı çabalarını, özellikle de bu projelerin müşteri katılımını ve sadakatini artırmasını büyük bir fırsat olarak gördüklerini de ekledi. Katılan yeni kurumsal yatırımcıların gelecekte kripto para ortaklarının durum tespiti konusunda daha bilinçli olacaklarını belirtti.

Dev kripto para borsası FTX‘in çöküşü diğer büyük finans oyuncularının kripto paralara olan iştahını artırmış durumda. ABD’nin en büyük yatırım bankalarından biri olan Goldman Sachs’ın dijital varlık başkanı Mathew McDermott, kripto paraların “çok daha makul bir şekilde fiyatlanıyor” olmasının yüksek oranda yatırım fırsatı olduğunu iddia ederek öne çıkmıştı.

Mastercard’ın Kripto Para Uyumluluğunu Artırma Çabaları

Ödeme devi şirketi Mastercard daha iyi kripto para uyumluluğu sağlamak için araçlar geliştirmiş, Ekim ayında Crypto Secure‘u kullanıma sunmuştu. Daha önce bildirdiğimiz gibi, Crypto Secure olarak adlandırılan platform, Mastercard’ın ödeme akışında yer alan kripto para borsasıyla ilgili riskleri izlemek ve tespit etmek için yapay zeka teknolojisini kullanıyor.

Piyasa analistleri ve uzmanları, Crypto Secure gibi ürünlerin kripto paraların benimsenmesi ve güvenli kullanımı teşvik etme konusunda oldukça önemli olduğu üzerinde duruyorlar.