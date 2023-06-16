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Başarılı tahminleriyle tanınan uzman isim kripto paraları yeniden gündemine aldı. Makro gurusu en büyüğünü bekliyor. Kripto para piyasaları devam eden ayı piyasalarında çok fazla kötü şey yaşadı. İflaslar, siber saldırılar, tarihte eşine az rastlanır hızda faiz artışları, düzenleyici baskı ve daha onlarcası. Şimdi olabilecek en kötü şeyler de olduğuna göre artık dipten dönmenin vakti yaklaşıyor olabilir.

Makro Gurusu Kripto Paralar

Real Vision CEO’su Raoul Pal, önümüzdeki yıllarda kripto piyasası için yukarı yönlü büyük bir hareket öngörüyor. Eski Goldman Sachs yöneticisi yaklaşık 1 milyon yatırımcıya seslendi. Burada takipçilerine yaygın ağ benimsemesinin yanı sıra teknoloji ve dijital varlık inovasyonunda muazzam bir büyüme dönemi olan “Üstel Çağ” olarak adlandırdığı dönemde kriptonun muhtemelen tüm zamanların en yüksek seviyelerini göreceğini söyledi.

“Kesinlikle Üstel Çağ yaşanıyor ve 2009’dan bu yana en nefret edilen rallilerden biri olmaya devam ediyor. Bu muhtemelen teknoloji ve kriptoda çok yıllı, üstel bir hareket olacak. Ancak, yakın zamanda bir düzeltme göreceğiz ve teknolojide bir miktar yatay hareket göreceğiz ama ne zaman olacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Bir noktada, bu harekete öncülük eden kripto, bir sonraki aşamasına daha güçlü başlayacaktır. Ardından borç faiz ödemeleri parasallaştıkça ve bankalar muhtemelen 2024 ve 2025 yıllarında kurtarıldıkça harika şeyler olacak. Bu değer kaybı (likidite değil) başladığında ve varlık fiyatları hiper uzaya çıktığında işin kolay kısmıdır. Henüz erken.”

Kripto Paraların Geleceği

Pal, Üstel Çağı, yüksek benimsenme oranına sahip kullanım durumlarının eşlik ettiği son teknoloji gelişmelerinin eşzamanlı patlaması olarak tanımlıyor. Birçok alanda heyecan verici gelişmeler görüyoruz. Yapay zeka artık hayatımızın çok daha içinde. NFT’lerin gerçek hayatta kullanılabileceği yeni örnekler doğuyor. Kripto paralar devletler regüle edilmeye başlanıyor.

Makro Gurusu çok daha fazlasını bekliyor.