Ekonomik göstergeler ABD ekonomisinin hızla resesyona doğru sürüklendiğini gösteriyor. Uzmanlar, ABD ekonomisinin resesyona girmesinin güvenli liman arayışındaki insanları Bitcoin (BTC) ve altcoinler’e iteceği ve bu durumun kripto para piyasasında pozitif etki edeceği üzerinde duruyorlar. Makro ekonomi uzmanı Hugh Hendry, bir resesyon durumunda Bitcoin’i altına tercih edeceğini açıklayarak en büyük kripto paraya güvendiğini açıkladı.

ABD Ekonomisi Alarm Veriyor

ABD ekonomisi oldukça zor günler geçiriyor ve şimdi buna bir yenisi daha eklendi. Reuters’in haberine göre Haziran ayında ABD’de iş gücü piyasasındaki dönüşümleri izlemek için kullanılan bir gösterge olan Öncü Ekonomik Endeksi zayıflayan tüketici görünümü ve artan işsizlik başvurularının etkisiyle üst üste 15’nci ayda da düştü. Bu, 2007-2009’da yaşanan resesyon öncesindeki dönemden bu yana görülen en uzun düşüş serisi.

ABD ekonomisini çevreleyen endişelerin ortasında ABD Conference Board, gelecekteki ekonomik faaliyete ilişkin bir tahmin olan endeksin Mayıs ayındaki yüzde 0,6’lık düşüşün ardından Haziran ayında da yüzde 0,7 düşerek beklentileri aştığını ve 106,1’e gerilediğini bildirdi. Ekonomistler endekste yüzde 0,6’lık düşüş bekliyordu.

Veriyi yorumlayan ABD Conference Board’da iş döngüsü göstergeleri biriminin kıdemli müdürü Justyna Zabinska-La Monica, ekonomik faaliyetlerin önümüzdeki aylarda yavaşlamaya devam edeceğini belirtti.

Bir Resesyon Durumunda Kripto Paralar

Bazı uzmanlar, ABD ekonomisinin resesyona gireceğine ilişkin artan endişeyle insanların Bitcoin ve altcoinler’e sığındığını iddia ediyor. Makro ekonomi uzmanı Hugh Hendry, bir resesyon sırasında güvenli liman olarak Bitcoin’i altına tercih edeceğini ifade ederek, kripto paraların ekonomik gerileme dönemlerinde koruma sağlama potansiyelini vurguladı.

Öte yandan sektördeki herkes Hendry’nin güvenli liman olarak kripto paralar konusunda ortaya koyduğu iyimserliği paylaşmıyor. Birçok yatırımcı, kendilerini potansiyel bir resesyon fırtınasından koruyacak varlıklar ararken bu varlıkların kripto paralar olmayacağını söylüyor. Bazı uzmanlar, kripto paraların doğasının bir parçası olan yüksek volatiliteden dolayı onları bir güvenli liman olarak görmüyorlar. Çevrimiçi aracı kurum Tastytrade’in CEO’su Scott Sheridan, ekonomik belirsizlik sırasında kripto paranın güvenli liman olma statüsüne ilişkin şüphelerini dile getirdi.

Fed’in Mart 2022’den bu yana faizleri artırmaya başlamasıyla insanlar Bitcoin ve Ethereum gibi başlıca kripto paralardan hızla kaçtılar. Başta BTC olmak üzere tüm altcoinler, rekor seviyelerinden yüzde 70’in üzerinde hatta yüzde 90’ı aşan oranlarda düştü. Hemen hemen kripto paraların tamamı hala son zirve seviyelerinin altında işlem görüyor ve yılın başından bu yana kripto para piyasasında yeniden bir canlanma oldu. Yatırımcılar, Fed’in faiz artışı döngüsünde artık sona gelindiği beklentisiyle kripto paralar gibi riskli varlıklara yönelmiş durumdalar.