  • CoinTürk
  •   Makro Ekonomi Uzmanı Resmen Açıkladı! Bitcoin ve Altcoinler’in Çıkış Yolu Hızla Yaklaşan Resesyon Olabilir!

Makro Ekonomi Uzmanı Resmen Açıkladı! Bitcoin ve Altcoinler’in Çıkış Yolu Hızla Yaklaşan Resesyon Olabilir!

Özet

  • ABD ekonomisinin resesyona doğru sürüklendiği endişeleri, insanların güvenli liman arayışına itiyor.
  • Uzmanlar, ABD ekonomisinin resesyona girmesi halinde insanların Bitcoin ve altcoinler'e yönelebileceği yorumu yapıyor.
  • Bazıları ise yüksek volatiliteli doğaları nedeniyle kripto paraların güvenli liman olarak görülemeyeceği üzerinde duruyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
15:55
21 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Ekonomik göstergeler ABD ekonomisinin hızla resesyona doğru sürüklendiğini gösteriyor. Uzmanlar, ABD ekonomisinin resesyona girmesinin güvenli liman arayışındaki insanları Bitcoin (BTC) ve altcoinler’e iteceği ve bu durumun kripto para piyasasında pozitif etki edeceği üzerinde duruyorlar. Makro ekonomi uzmanı Hugh Hendry, bir resesyon durumunda Bitcoin’i altına tercih edeceğini açıklayarak en büyük kripto paraya güvendiğini açıkladı.

ABD Ekonomisi Alarm Veriyor

ABD ekonomisi oldukça zor günler geçiriyor ve şimdi buna bir yenisi daha eklendi. Reuters’in haberine göre Haziran ayında ABD’de iş gücü piyasasındaki dönüşümleri izlemek için kullanılan bir gösterge olan Öncü Ekonomik Endeksi zayıflayan tüketici görünümü ve artan işsizlik başvurularının etkisiyle üst üste 15’nci ayda da düştü. Bu, 2007-2009’da yaşanan resesyon öncesindeki dönemden bu yana görülen en uzun düşüş serisi.

ABD ekonomisini çevreleyen endişelerin ortasında ABD Conference Board, gelecekteki ekonomik faaliyete ilişkin bir tahmin olan endeksin Mayıs ayındaki yüzde 0,6’lık düşüşün ardından Haziran ayında da yüzde 0,7 düşerek beklentileri aştığını ve 106,1’e gerilediğini bildirdi. Ekonomistler endekste yüzde 0,6’lık düşüş bekliyordu.

Veriyi yorumlayan ABD Conference Board’da iş döngüsü göstergeleri biriminin kıdemli müdürü Justyna Zabinska-La Monica, ekonomik faaliyetlerin önümüzdeki aylarda yavaşlamaya devam edeceğini belirtti.

Bir Resesyon Durumunda Kripto Paralar

Bazı uzmanlar, ABD ekonomisinin resesyona gireceğine ilişkin artan endişeyle insanların Bitcoin ve altcoinler’e sığındığını iddia ediyor. Makro ekonomi uzmanı Hugh Hendry, bir resesyon sırasında güvenli liman olarak Bitcoin’i altına tercih edeceğini ifade ederek, kripto paraların ekonomik gerileme dönemlerinde koruma sağlama potansiyelini vurguladı.

Öte yandan sektördeki herkes Hendry’nin güvenli liman olarak kripto paralar konusunda ortaya koyduğu iyimserliği paylaşmıyor. Birçok yatırımcı, kendilerini potansiyel bir resesyon fırtınasından koruyacak varlıklar ararken bu varlıkların kripto paralar olmayacağını söylüyor. Bazı uzmanlar, kripto paraların doğasının bir parçası olan yüksek volatiliteden dolayı onları bir güvenli liman olarak görmüyorlar. Çevrimiçi aracı kurum Tastytrade’in CEO’su Scott Sheridan, ekonomik belirsizlik sırasında kripto paranın güvenli liman olma statüsüne ilişkin şüphelerini dile getirdi.

Fed’in Mart 2022’den bu yana faizleri artırmaya başlamasıyla insanlar Bitcoin ve Ethereum gibi başlıca kripto paralardan hızla kaçtılar. Başta BTC olmak üzere tüm altcoinler, rekor seviyelerinden yüzde 70’in üzerinde hatta yüzde 90’ı aşan oranlarda düştü. Hemen hemen kripto paraların tamamı hala son zirve seviyelerinin altında işlem görüyor ve yılın başından bu yana kripto para piyasasında yeniden bir canlanma oldu. Yatırımcılar, Fed’in faiz artışı döngüsünde artık sona gelindiği beklentisiyle kripto paralar gibi riskli varlıklara yönelmiş durumdalar.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
‘Siyah Kuğu’ Teorisinin Mimarından Çarpıcı Kripto Para Yorumu! Kara Sevda!
‘Siyah Kuğu’ Teorisinin Mimarından Çarpıcı Kripto Para Yorumu! Kara Sevda!
Bitcoin (BTC), Yeniden 30.000 Dolar Seviyelerinin Altına Geriledi: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?
Bitcoin (BTC), Yeniden 30.000 Dolar Seviyelerinin Altına Geriledi: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?
Mahkemenin XRP Kararı Sonrası ABD’li Cumhuriyetçilerden Kripto Paralar İçin Büyük Adım! İlk Tepkiler Olumlu!
Mahkemenin XRP Kararı Sonrası ABD’li Cumhuriyetçilerden Kripto Paralar İçin Büyük Adım! İlk Tepkiler Olumlu!
ABD İşsizlik Verileri Açıklandı: Bitcoin (BTC) ve Kripto Paralar Bundan Nasıl Etkilenir?
ABD İşsizlik Verileri Açıklandı: Bitcoin (BTC) ve Kripto Paralar Bundan Nasıl Etkilenir?
Kuveyt’ten Kritik Karar! Bitcoin ve Altcoinler’le İlgili Neredeyse Tüm İşlemler Yasaklandı!
Kuveyt’ten Kritik Karar! Bitcoin ve Altcoinler’le İlgili Neredeyse Tüm İşlemler Yasaklandı!
Kapsamlı 6 Aylık Piyasa Raporu! Kripto Paralar Hakkında Her Şey!
Kapsamlı 6 Aylık Piyasa Raporu! Kripto Paralar Hakkında Her Şey!
Kripto Para Piyasasında 2’nci Çeyrek Böyle Geçti! Bitcoin, Ethereum, Stablecoinler, Borsalar ve Daha Fazlası!
Kripto Para Piyasasında 2’nci Çeyrek Böyle Geçti! Bitcoin, Ethereum, Stablecoinler, Borsalar ve Daha Fazlası!
AMF Yeşil Işık Yaktı! Dev Fransız Bankası Societe Generale’e Kripto Para İzni!
AMF Yeşil Işık Yaktı! Dev Fransız Bankası Societe Generale’e Kripto Para İzni!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023