Litecoin‘in (LTC) yaklaşan halving’ine sadece 15 gün kaldı ve bu da Blockchain üzerinde daha geniş bir etkiye sahip olacak. Bundan haftalar önce blok zinciri, işlenen işlem sayısı açısından yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Bununla birlikte kripto para son yükseliş piyasasından yararlanamadığı için LTC yatırımcıları iyi bir dönem değildi.

Litecoin Yarılanması!

Ayrıca birden fazla kripto para birimi çift haneli büyümesi kaydedilirken, diğer yandan LTC değerinde bir düşüşe tanık oldu. LTC’nin yarılanmasıyla ilgili heyecan, önümüzdeki haftalarda altcoinin fiyat tablosu üzerindeki etkisini gösterecek mi?

LTC’nin halving’i, yazı kaleme alındığında 15 gün ve 22 saat içinde gerçekleşecek. Nicehash’a göre, Litecoin’in yarılanması için tahmini tarihin 1 Ağustos 2023’te gerçekleşmesi bekleniyor. Halving tarihine yaklaşırken, Litecoin bir tweet’te blok zincirinin 170. milyon işlemini gerçekleştirdiğini ve bunun da artan ağ kullanımını yansıttığını açıkladı. Şirket açıklamalarında şunları söyledi:

Litecoin ağı az önce 170 milyonuncu işlemini gerçekleştirdi! Bu, Litecoin’in hızlanarak son 7 haftada 10 milyon daha eklediği anlamına geliyor. Haftada bir milyondan fazla işlem.

Tweet’e göre güncelleme, Litecoin’in hızlanarak son 7 haftada 10 milyon daha eklediği anlamına gelebilir. Ancak tüm bu güncellemeler kripto paranın fiyatını yükseltmesine yardımcı olmadı. Geçen hafta çoğu kripto para birimi yükselirken, LTC son boğa piyasasından yararlanamadı.

LTC Metrikleri!

CoinMarketCap’e göre, LTC son yedi günde %2’nin üzerinde düşüş yaşadı. Yaz kalem alındığında, 6,9 milyar dolardan fazla piyasa değeriyle 94,91 dolardan işlem görüyordu. Bir yükselişin ardından, LTC’nin MVRV Oranı keskin bir şekilde düştü ve bu, altcoinin fiyatının yükselmesine izin vermemede rol oynamış olabilir. Litecoin’in açık pozisyonu, fiyatı 15 Temmuz’dan bu yana yatay bir seyir izlediğinde yükselmeye başladı. Bu, mevcut durgun fiyat hareketinin devam edebileceğini gösterdi. Bununla birlikte, hızı yüksek kaldı ve bu da LTC’nin belirli bir zaman dilimi içindeki işlemlerde daha sık kullanıldığını gösterebilir.