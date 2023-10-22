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Layer-2 Ağı Base’den Web3 Sektörüne Yönelik Adım: Base Bootcamp Nedir?

Özet

  • Layer-2 ağı Base'den Web3 sektörüne yönelik adım geldi.
  • Base Bootcamp adlı kurs ile Web2 alanında uzman kişilere Web3'e yönelik dersler verilecek.
  • Katılımcılar 1 Ethereum değerinde depozito ödemek zorunda.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
16:00
22 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Ethereum Layer-2 ağı Base, Web2 alanında çalışan yazılımcılar için sekiz haftalık bir eğitim kursu başlattığını açıkladı. 20 Ekim’de açıklanan detaylara göre Base Bootcamp adı verilen yeni programa katılmak için herhangi bir ücret talep edilmiyor. Duyuruya göre kurs; orta ve üst düzey yazılım mühendislerini kapsıyor ve adayların Web3 alanına uyum sağlaması amaçlanıyor.

Base’den Sektöre Özel Adım

Base ekibi duyuruda bu programın gerekli olduğuna dikkat çekti. Nedeni ise birçok yazılım mühendisinin hala Web3 uygulamalarını nasıl oluşturacağını bilmemesi. Yaklaşık 30 milyon yazılım geliştiricisine kıyasla sektörde 30.000’den az on-chain oluşturucusu olduğunu vurgulayan ekibe göre tüm sektörde sadece %0,1’lik kısım Web3’te çalışıyor.

Base, bu konuda ilk defa adım atmıyor. Yıl başında Base Camp adlı bir çevrimiçi program yayınlayan ekip bu adımın yeterli olmadığına karar verdi. Ekibe göre karmaşık yeni bir beceriyi tek başına öğrenmek birçok zorluğa neden oluyor. Base Bootcamp kursu ise tek başına çalışmak istemeyen geliştiriciler için daha fazla destek sağlayacak.

Base Bootcamp, her öğrenciyi her hafta buluşacakları bir mentor ile eşleştirecek. Ayrıca mesai saatleri içinde soruları yanıtlamak üzere hazır bulunacak bir grup Coinbase ve Base mühendisine de erişim sağlayacak.

Süreç Nasıl İlerleyecek?

Öğrencilerin birbirleriyle ve Base mühendisleriyle iletişim kurmalarını sağlamak için özel bir Discord sunucusu oluşturulacak. Mentorlar tarafından öğrencilere ayrıca gerekli tavsiyeler ve ek ödevler de verilecek. Programın sonunda öğrencilerden kendi Web3 uygulamalarını oluşturmaları ve diğer öğrencilerle tecrübelerini paylaşmaları da istenecek.

Program ücretsiz olsa da öğrencilerin programı bitirmelerini sağlamak için 1 Ethereum depozito vermek zorundalar. Ekip bu depozitonun mezun olduktan olduktan sonra öğrencilere iade edileceğini açıkladı.

Nitelikli Web3 geliştiricilerinin eksikliği sektörde büyük bir soruna dikkat çekiyor. Bazı Avustralyalı eğitimciler bu soruna yönelik liselerde Web3 üzerinde ders verilmesini önerdiler. Birçok şirket ise Web3 geliştirmeyi daha basit hale getirmek için uygulamalar oluşturdu. Örneğin, Circle kısa süre önce geliştiricilerin Web3 yöntemlerini kullanarak sözleşmeleri dağıtlamalarına olanak tanıyan bir dizi uygulamayı kullanıcılara sundu.

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