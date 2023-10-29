  LastPass Kullanıyorsanız Dikkat, Kripto Para Yatırımcıları Soyuluyor

FTX çöküşü merkezi borsalara bakış açısını olumsuz etkiledi ve yatırımcıların bir kısmı merkezi olmayan cüzdanlara yöneldi. DeFi cüzdanlarıyla işlem yapmak borsalarda kripto para tutmaktan daha karmaşık. Ancak DeFi cüzdanlarına yönelen yatırımcılar borsalardaki risklerin daha fazla olduğunu düşünüyor. Eğer siz de böyle düşünüyor ve LastPass kullanıyorsanız güvenliğiniz için dikkat etmeniz gereken şeyler var.

LastPass ve Kripto Paralar

Daha önce bildirildiği üzere LastPass hacklenmiş ve bazı kullanıcıların verileri saldırganların eline geçmişti. Aradan geçen zamana rağmen bu saldırının getirdiği kayıplar devam ediyor. Eğer hali hazırda kullandığını DeFi cüzdanın anahtar kelimelerini LastPass uygulamasında sakladıysanız varlıklarınızı hemen yeni güvenli bir adrese taşımalısınız.

Kripto on-chain ve güvenlik uzmanı Zachxbt tarafından yapılan son paylaşıma göre sadece 25 Ekim tarihinde 25 kullanıcı 4,4 milyon dolar değerinde kripto para kaybetti. Bunun sebebi cüzdan anahtar kelimelerini LastPass üzerinde saklıyor olmalarıydı. Zachxbt şunları yazdı;

“Sadece 25 Ekim 2023’te, LastPass saldırısının bir sonucu olarak 25’ten fazla kurbandan ~4,4 milyon dolar daha çekilmiştir. Bunu yeterince ifade edemiyorum, eğer seed cümlenizi veya anahtarlarınızı LastPass’ta saklamış olabileceğinizi düşünüyorsanız, kripto varlıklarınızı derhal taşıyın.”

DeFi Cüzdanı Güvenlik

LastPass saklamanız gereken şifrelerinizi sizin için depolayan bir hizmet. Google Şifreler uygulaması gibi düşünebilirsiniz. Ancak güvenlik için kullanılan bu şifre saklama platformu hacklendiği için birçok kullanıcının DeFi cüzdanları dahil kritik verileri saldırganların eline geçti. Platformun güvenli olduğuna inanan yatırımcılar özet anahtarlarını, borsa şifrelerini, DeFi cüzdan kurtarma kelimelerini, mail şifrelerini burada saklıyordu.

Sadece 25 Ekim tarihinde 4 milyon doların üzerinde varlığın çalınmış olması bize saldırganların ellerindeki verileri taramaya devam ettiğini söylüyor. Üstelik boş cüzdanlar da gerektiğinde boşaltılmak için takip ediliyor olabilir.

DeFi cüzdanları için en güvenli seçenek anahtar kelimeleri ezberlemek veya fiziksel olarak parçalı şekilde saklamaktır. Eğer birikiminiz belli tutarın üzerindeyse donanım cüzdan sizin için daha iyi olabilir çünkü anahtar kelimeleri ne kadar güvende tutuyor olursanız olur herhangi bir tarayıcı zafiyetinde yine hesabınız boşaltılabilir.