Küresel Kripto Girişim Fonundan 3 Altcoin İçin Hamle Geldi! Milyonluk Detay

Küresel kripto girişim fonu Dragonfly, kayda değer bir hamleyle Coinbase‘e önemli miktarda varlık yatırarak kripto para piyasasındaki potansiyel yükseliş gelişmelerinin sinyalini verdi. Bu stratejik hamle, Dragonfly’ın piyasaya ve Coinbase’in konumuna olan güvenini gösteren çeşitli varlıkları içeriyor. Gelişmenin ardından ilgili altcoin projelerinde de bir artış oldu.

Dragonfly Milyon Dolarlık Varlık Yatırımı ile Coinbase Varlıklarını Artırıyor

Dragonfly’ın Coinbase’e yatırdığı kripto para birimleri RBN, LDO ve ETH şeklinde. Buna göre fon, 21 milyon 80 bin adet RBN’yi küresel kripto fonu Ribbon Vesting’den elde etmişti. Bu miktar şu an Coinbase’e taşınmış durumda.

Diğer taraftan 4 milyon 490 bin dolar değerinde 1 milyon 870 bin adet LDO’yu kripto girişim fonu Dragonfly, Lido Treasury’den satın almıştı. Son olarak ünlü fon, 150 Ethereum’u da Coinbase’e taşıdı.

Bu stratejik hamle sadece Dragonfly’ın yatırım portföyüne olan bağlılığını pekiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Coinbase’i önemli işlemler için tercih edilen bir platform olarak konumlandırıyor. Kilidi açılan Ribbon token’ları, satın alınan Lido DAO tokenleri ve Ethereum, toplu olarak çeşitli ve dinamik bir varlık profiline katkı sağlıyor.

Piyasa Etkileri ve Yatırımcı Duyarlılığı

Küresel kripto para girişimi fonu Dragonfly’ın bu varlıkları kripto para borsası Coinbase’e yatırma kararı bir yükseliş sinyali olarak yorumlanabilir. Yatırımcılar genellikle etkili kuruluşların önemli hamlelerini izler ve bu para yatırma işlemi piyasa duyarlılığını olumlu yönde etkileyebilir. Kripto para piyasası gelişmeye devam ederken, stratejik yatırımlar ve varlık tahsisleri piyasa trendlerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Hem yatırımcılar hem de meraklılar Dragonfly’ın para yatırma işleminin ardından piyasanın vereceği tepkileri dikkatle izleyecek. Bu işlemde yer alan varlıkların büyüklüğü, bir beklenti unsuru ekleyerek önümüzdeki günlerde izlenecek önemli bir gelişme haline getiriyor.

Dragonfly’ın kripto para borsası Coinbase‘e yaptığı son varlık yatırımı kripto para topluluğuna yeni bir heyecan ve spekülasyon dalgası getirdi. Bu gelişmenin ardından RBN fiyatında yüzde 13’lük bir artış oldu. Fiyat şu anda 0,35 dolardan işlem görüyor. LDO fiyatı 2,43 dolardan işlem görürken, Ethereum ise bugün 2023 rekorunu kırarak 2 bin 243 dolar seviyesinden işlem görüyor.