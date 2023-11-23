Kriz Kâhininden Bitcoin, Altın ve Gümüş Uyarısı! Koruma Sağlayacak

“Zengin Baba Yoksul Baba” isimli kitabın yazarı ve aynı zamanda finans eğitmeni, iş insanı Robert Kiyosaki X’ten bir paylaşım yaptı. Enflasyon oranlarındaki artış karşısında yaşadığı şoku dile getirerek, bunun geçim sıkıntısı yaşayanlar üzerindeki etkisini vurguladı.

Kiyosaki kendi finansal istikrarını kabul ederken, gıda, kira ve yakıt gibi temel ihtiyaçlarla ilgili zorluklarla karşılaşan bireylerle empati kuruyor. Ayrıca, tavsiyelerine uygun olarak birçok kişinin Altın, Gümüş ve Bitcoin gibi varlıklara yatırım yapmasını engelleyen finansal engellerin altını çiziyor.

Mevcut Liderlik ve Ekonomik Stratejilerin Eleştirisi

Kiyosaki, enflasyonist sarmalın temel nedeni olarak gördüğü konuya değinirken lafı hiç dolandırmadı. “Uyanmış” liberaller olarak nitelendirdiği liderlere ve eğitimcilere işaret ederek, bunların kapitalist ilkelerden ziyade Marksist ideolojilere bağlı olduklarını ileri sürdü.

Kiyosaki’ye göre, gerçek kapitalist politikalara doğru bir kayma, fiyatların düşmesine ve bunu takip eden yaygın refaha yol açabilir. Kiyosaki eylem çağrısında, seçmenleri ekonomik iyileşme ile ilişkilendirdiği bir hareketi desteklemeye çağırarak yönetimde değişimi savunuyor: MAGA (Make America Great Again).

Bu çağrı, yönetimde Marksist ideallerden uzaklaşmanın ekonomik açıdan daha dengeli bir toplumun önünü açabileceği inancına dayanmakta.

Kiyosaki’nin Görüşleri ve Bitcoin

Kiyosaki’nin görüşleri, ekonomik manzara ve enflasyonun çeşitli sosyo-ekonomik katmanlar üzerindeki potansiyel etkileri hakkındaki daha geniş endişeleri yansıtmakta. Liderlik stratejilerinin yeniden değerlendirilmesi çağrısı, ekonomi politikalarının bireylerin ve bir bütün olarak ulusun mali refahını şekillendirmedeki rolüne ilişkin artan söylemle uyumlu.

Robert Kiyosaki’nin samimi açıklamaları, enflasyonun aciliyetine ve nüfusun savunmasız kesimleri üzerindeki orantısız etkisine ışık tutmakta. Önerdiği çözümlere katılınsın ya da katılınmasın, Kiyosaki’nin bakış açısı ekonomi politikaları, liderlik ve bunların toplumsal refah üzerindeki etkileri konusunda süregelen diyaloğa katkıda bulunmakta.

Kiyosaki’nin güçlü bir Bitcoin savunucusu olduğunu hatırlatalım. Her paylaşımında takipçilerine özellikle Bitcoin ve kripto yatırımı yapmalarını tavsiye ediyor. Altın ve gümüş için de benzer tavsiyeleri söz konusu. Bu araçların enflasyona karşı önemli koruma sağlayacağı görüşünde.

Kiyosaki ayrıca Bitcoin için tahminler yapan bir isim. Bitcoin’in çok uzak olmayan bir zaman diliminde 120 bin dolar seviyesinin üzerine çıkağına vurgu yapıyor.