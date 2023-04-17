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Kripto para yatırımcılarının canına geçtiğimiz yıl dolandırıcılar okudu ve bu sene de SEC görevi üstlenmiş görünüyor. Menkul kıymet piyasalarını regüle etmesi gereken kurum tüm altcoinlerin menkul kıymet olduğunu düşünen bir başkana sahip. Daha da kötüsü bu minvalde seri davalar açılmaya başlandı. Peki son hamle neydi?

Kripto Para Davası

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu bugün kripto para borsası Bittrex ile kurucu ortağı ve eski CEO’su William Shihara’yı kayıtsız menkul kıymet borsası işletmekle suçladı. SEC ayrıca Bittrex, şirketinin yabancı iştiraki Bittrex Global GmbH’yi, Bittrex ile birlikte tek bir ortak emir defteri işletmesiyle bağlantılı olarak ulusal bir menkul kıymetler borsası olarak kayıt yaptırmamakla suçladı. Bittrex, en azından 2014 yılından bu yana, SEC’in şikayetinde menkul kıymet olarak teklif edilip satıldığını iddia ettiği kripto varlıklarının alım satımını kolaylaştıran bir platform olarak tanımlanıyor. Buna göre diğer kripto para borsalarını da zor günler bekliyor.

Şikayette ayrıca Bittrex’in ve 2014-2019 yılları arasında şirketin CEO’su olan Shihara’nın, kripto varlıklarının Bittrex’in platformunda alım satıma sunulmasını isteyen ihraççılarla koordine olarak, Shihara’nın SEC gibi bir düzenleyicinin kripto varlığını bir menkul kıymet teklifi olarak soruşturmasına yol açacağına inandığı belirli “sorunlu ifadeleri” önce kamu kanallarından sildiği iddia ediliyor. Örneğin, düzenleyici incelemeden kaçınmak amacıyla, Bittrex bir varlığı platformunda kullanıma sunmadan önce, Bittrex ve Shihara ihraççı-başvuru sahiplerine “fiyat tahminleri”, “kâr beklentisi” ve diğer “yatırımla ilgili terimler” ile ilgili ifadeleri silmeleri talimatını verdi.

6 Altcoin Menkul Kıymet

SEC Başkanı Gensler tüm altcoinleri menkul kıymet olarak görüyor. Ancak kurumundan böyle bir resmi açıklama görmedik. Fakat 6 altcoin için SEC bugün resmen menkul kıymet açıklaması yaptı. Son şikayet dilekçesinde dikkat çeken detay ilgili altcoinlerin fiyatında düşüşe neden oldu. SEC, OMG, DASH, ALGO, TKN, NGC ve IHT tokenlerini Bittrex’te işlem gören menkul kıymetler olarak adlandırıyor. OMG Network (OMG), Dash (DASH), Algorand (ALGO), Monolith (TKN), NAGA (NGC) ve IHT Real Estate Protocol’ün bu şekilde menkul kıymet olarak tanımlanması benzer risklere sahip altcoinlerde de ciddi satışları beraberinde getirebilir.

Net bir gerçek var. SEC kılıcı çekti ve birçok altcoini zorlu bir hayatta kalma mücadelesi bekliyor.