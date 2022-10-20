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Kritik Destek Kırılırsa Bu Altcoin Sert Düşüş Yaşayabilir!

Kripto paralarda son durum ne? En büyük altcoini kısa vadede neler bekliyor?
17:30
20 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları tarihinin en sıkıcı dönemlerinden birinin içindeyiz ve bir süre daha bu devam edebilir. Yatırımcılar sürekli düşüşler yaşayan Bitcoin fiyatının yatay seyrine başlamasıyla artık orta vadeli umutlarını da kaybediyor. Özellikle kripto paralarla geçtiğimiz tanışan yatırımcıların yaşadığı psikolojik baskı daha büyük.

Kripto Paralar Son Durum

Ethereum altı aylık trend çizgisi direncinin altına sarktığından beri değerinin üçte birini kaybetti. 20 EMA (kırmızı), 50 EMA (camgöbeği) ve 200 EMA (yeşil) altındaki sonraki düşüş, kayıpları artırdı. Ethereum fiyatı yazı hazırlandığı sırada 1.293 dolarda bulunuyor. Kısa vadede 1.275 dolarlık destek sağlam durursa, olası düşüş eğilimlerini geçersiz kılabilir.

Bitcoin halen 19.600 dolar direncinin altında bulunuyor. Kripto paraların kümülatif değeri ise 925 milyar dolar seviyesinde. Bitcoin fiyatının devam eden yatay seyri son birkaç aylık tecrübelere göre daha büyük bir düşüşe hazırlanıyor. Birçok analist devam eden sıkı para politikasının Bitcoin fiyatını daha derin bir dip aramaya iteceğini düşünüyor. Bu senaryoda Ethereum yatırımcıları için de gelecek pek parlak değil.

Ethereum Fiyat Analizi

ETH simetrik bir üçgen oluşturdu peki kırılma zamanı geldi mi? Son fiyat hareketleri, dört saatlik zaman diliminde dik bir düşüş trendinin ardından simetrik üçgen benzeri bir kurulum oluşturdu. Çoğu zaman simetrik üçgen bir devam formasyonu olarak hareket eder. Sonuç olarak, üçgenin alt trend çizgisinin altındaki bir düşüş, ETH fiyatını daha da aşağıya çekecektir.

Bu düşüş, 1.240 dolarlık destek bölgesindeki ilk ana destek seviyesinin yeniden test edilmesine neden olabilir. Alıcılar daha sonra büyük olasılıkla kısa vadeli bir toparlanma aramaya çalışacak. Fakat 20/50 EMA satıcıların lehine görünüyordu. Ancak EMA engelini ve ardından üçgenin üst trend çizgisinin aşılması olumsuz senaryoyu şimdilik ortadan kaldırır. Bu durumda, potansiyel hedefler 200 EMA (1.387 dolar) olur.

RSI düşüşe işaret ederken CMF sıfır üzerinde ve yükseliş beklentisini destekliyor. Geçtiğimiz hafta ETH’nin Binance borsasındaki fonlama oranı, vadeli işlemler piyasasında artan yükseliş eğiliminin bir yansıması olarak pozitife döndü. Öte yandan, FTX’teki oranı %0 seviyesinin biraz altında kaldı. Pozitif olma yolunda ilerlemeye devam etmesi halinde, kısa vadeli duyarlılık alıcıların düşüş eğilimini geçersiz kılmasına yardımcı olabilir.

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