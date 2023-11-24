Kriptoda Haftanın Geniş Özeti 24 Kasım

Baş döndüren hafta bitiyor ve sakin geçmesi beklenen bir haftanın daha kaos getirdiğini gördük. Kriptoda sürprizler her zaman var. Geçtiğimiz Pazar günü bu haftanın nispeten sakin geçeceğini söylerken bu kadar yoğun gündemi kimse beklemiyordu. Aynı şey Haziran başında da oldu ve SEC çok sakin geçmesi beklenen haftada Coinbase, Binance borsalarına dava açtı.

Kripto Paralar Son Gelişmeler

Bu hafta kripto topluluğu ABD’nin Binance borsasına 4,3 milyar dolar tarihi bir ceza kestiğini gördü. Diğer taraftan OpenAI CEO’su (aynı zamanda WLD Coin kurucusu) Sam Altman görevine geri döndü. Beş günlük süreçte yatırımcıların ve OpenAI ekibinin baskısıyla yönetim kurulu geri adım atmak zorunda kaldı. O halde kısa özetlere göz atalım

Shiba Inu ve Yapay Zeka

Shiba Inu geliştiricisi Shytoshi Kusama ve eski Coinbase CTO’su Balaji Srinivasan arasında geçen yazışma meme coin girişiminin yapay zeka alanında da bir şeyler yapabileceği fikrini doğurdu. Özellikle Shibarium ilgisizlikten kıvranırken bu etkileyici rallilere kapı aralayabilir.

Sorun şu ki Shiba Coin ekibi bugüne kadar her hype alanda bir şeyler yapmaya çalışırken bunları başarıya pek ulaştıramadı. DeFi girişimi, metaverse, layer2 çözümü derken şimdi de open source kodlardan bir chat bot ile gelirlerse bu kimseyi şaşırtmamalı. Nitekim layer2 çözümü Shibarium’un kodlarının çalıntı olduğuna dair iddialar da birkaç ay önce gündemi sarsmıştı.

DOGE Ay’a Gidiyor

Tam olarak Ay’a gidiyor ancak Elon Musk olmadan bunu başaracak. Fiyatın parabolik yükselişi için kullanılan Ay’a gitmek tabiri bu sefer gerçek olacak. Uzun süredir gündemde olan bir tartışmaydı ve SpaceX bunu yapacaktı ancak göre ertelendi. Fakat ondan önce DHL Moonbox içinde fiziksel bir Dogecoin göndereceğini duyurdu. Moonbox’taki Dogecoin‘e BitMEX’ten gönderilen fiziksel bir Bitcoin eşlik edecek. Paketi Astrobotics’in Peregrine uzay aracı taşıyacak.

Hüzünlü Veda: CZ

ABD yasalarına yeterince uymamış, gri alanda küresel büyümesini yasaların önünde tutmuş, bazı kuralları görmezden gelmiş olabilir. Ancak CZ çoğu kripto oyuncusundan çok daha ahlaklı bir liderdi. Sadece geçtiğimiz yıl bile birçok kripto para yöneticisinin güç zehirlenmesiyle ne gibi yanlışlar yaptığını gördük. ABD’li siyasilerle poz vermeyi seven SBF’in müşterilerinin parasıyla tatile gitti, trade yaptığı ve sonunda paraları batırdığı ortaya çıktı. Do Kwon kendini batırdı, Zhu Su müşterilerinin parasını çaldı, Alex tüm analist ekibini bir odaya kilitleyip müşteri bakiyeleriyle beceriksizce trade yaptı ve daha onlarcası.

Eski Binance CEO’su Changpeng Zhao tüm bu şeylerin bir gün olacağını biliyordu. Binance borsasının ayakta kalıp temiz bir sayfa açabilmesi için ABD’ye gitti, yargılandı, 4,36 milyar dolar cezayı onayladı ve hüzünlü vedasını yaptı.

ABD’nin borsa hakkındaki suçlamaları KYC ihlalleriyle doluydu ve müşteri varlıklarının izinsiz harcandığına, karıştırıldığına dair dolandırıcılık suçlamaları yoktu. 2017, 2018 yılında kim kimliğini Binance ile paylaşmak isterdi ki? Küresel benimsemenin hızlı biçimde büyümesi için Binance kendince doğru olanı yaptı ve bedelini fazlasıyla ödüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.