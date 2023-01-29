Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Kripto Yükselir Mi? Bitcoin’i Yeni Zirvelere Taşıyabilecek Faktörler!

Önümüzdeki günlerde kripto paralar nasıl bir performans gösterecek? Yükselişi destekleyen faktörler neler?
17:00
29 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 24.500 dolara yakın bir seviyede alıcı buluyor ve henüz beklenen hafta sonu rallisi başlamadı. Son 2 haftadır Bitcoin fiyatı hafta sonlarında büyük ralliler yapıyordu ancak bugün öğlen itibariyle 23.500 seviyesi aşılabilmiş değil. Önümüzdeki Pazartesi itibariyle yatırımcıları son derece yoğun bir hafta bekliyor. Peki Bitcoin yükselişine devam edecek mi?

Kripto Paralar Yükselir Mi?

Önümüzdeki hafta kripto yatırımcıları ABD Fed faiz oranı ve ABD Tarım Dışı İstihdam rakamlarını dikkatle izleyecek. Fed, BOE ve ECB önemli kararlar alacak. CME FedWatch Aracı, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin yüksek bir olasılıkla (%98) faiz oranlarını 25 baz puan artıracağını ve federal fon oranı için hedef aralığı %4,75 olarak belirleyeceğini öngörüyor. Verilmesi gereken zor karar, merkez bankalarının güvercin mi yoksa daha az şahin bir faiz artırımı mı yapacağıdır. Aralık ayından bu yana ekonomik performans, perakende satışlar ve imalat verilerinde görüldüğü üzere beklentilerin altında kalmıştır. Ayrıca, enflasyon bileşenleri de normalden daha zayıf seyretmiştir.

Ortalama Saatlik Kazançlar önemli bir düşüş yaşarken, Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs 2020’den bu yana ilk kez negatif değer aldı. Muhtemelen bu ay yapılacak 25bp artışın ardından Fed sonraki toplantıda (Mart) 25bp daha bir artış yapacak. FOMC’nin bu hafta %0,25’lik bir faiz artışına işaret etmesi, ancak Kanada Merkez Bankası’nın yaptığına benzer şekilde kümülatif artışları gözden geçirmek için bir duraklama kararı alması mümkün mü? Eğer bu olursa kripto paralarda güçlü bir yükseliş dönemi başlayabilir.

ABD tarım dışı istihdam rakamları, tarım sektörü dışındaki toplam istihdamı takip ederek ekonominin gücüne dair bir gösterge sunmaktadır. İşgücü piyasası salgın şokunun ardından kademeli olarak normale dönüyor ve rapor, hala güçlü olmasına rağmen işe alımların yavaşladığını gösteriyor. Fed tahminlerine göre, işgücü piyasası 2023 yılında da sıkı olmaya devam edecek, ancak istihdam yaratımı duracak ve işsizlik oranı %4,6’ya tırmanacak. Artan faiz oranları, durgun tüketici talebi ve dünya çapındaki ekonomik yavaşlamanın ortasında, birçok büyük teknoloji şirketi şimdiden büyük işten çıkarmalar açıkladı. Fed’in umudu TDİ verisinin beklenti seviyesinde gelmesi, eğer işsizlik rakamları artarsa bu durum da kripto paralar için olumlu sonuç doğuracak. Çünkü Fed ekonomideki soğumanın enflasyon dizginlenene kadar devam etmesini istiyor.

Bitcoin Yorum

BTC fiyatı 22.800 dolar ile 23.400 dolar arasında hareket ediyor. Bitcoin‘in değeri 22.900 doların altına düşerse, piyasanın düşüş eğilimine girmesi ve potansiyel olarak 22.400 kadar fiyatın çekilmesi muhtemeldir. Eğer 21,750 dolar seviyesi kırılırsa bu senaryoda da 20.000 doların altında bir dip beklenecek. Ancak Fed’e dair iyimserlik hakim ve önümüzdeki 3 gün bu iyimserliğin toplantı saati yaklaştıkça fiyata daha fazla yansıması gerekiyor. Fed günlerinde volatilitenin birçok kez arttığına şahit olduk yüksek kaldıraçlı işlemlerin her iki yönde tasfiye edildiğini yeniden görebiliriz.

Ethereum şu anda 1.593 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte toplam 6,8 milyar dolarlık işlem hacmiyle %0,50’lik bir artış yaşadı. Alt tarafta, destek 1.560 dolarda mevcut ve bu seviyenin altına inilmesi ETH’yi 1.500 dolara doğru yönlendirebilir. Tersine, 1.625 dolar üzerinde kapanışlar 1.680 dolar testini beraberinde getirecektir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
10 Yıl Sonra Bir İlk Oluyor! BTC ve Kripto Paralar Buna Hazırlanıyor!
10 Yıl Sonra Bir İlk Oluyor! BTC ve Kripto Paralar Buna Hazırlanıyor!
2023 Airdrop Yılı Olacak! 20 Kripto Projesi Size Binlerce Dolar Kazandırabilir!
2023 Airdrop Yılı Olacak! 20 Kripto Projesi Size Binlerce Dolar Kazandırabilir!
En Büyük 30 Kripto Paradan Daha İyi! Artık İşler Tersine Dönüyor!
En Büyük 30 Kripto Paradan Daha İyi! Artık İşler Tersine Dönüyor!
BTC, Altın, Gümüş ve Kripto! Bu Hafta 19 Büyük Gelişme Yönlerini Belirleyecek!
BTC, Altın, Gümüş ve Kripto! Bu Hafta 19 Büyük Gelişme Yönlerini Belirleyecek!
Vakit Geldi Çattı! Saatler Kala Kripto Paralarda Son Durum!
Vakit Geldi Çattı! Saatler Kala Kripto Paralarda Son Durum!
Kripto Balinaları Harekete Geçti! 2023 Yılı Bu Altcoin İçin Tek Bir Haberle Şenliğe Dönüşebilir!
Kripto Balinaları Harekete Geçti! 2023 Yılı Bu Altcoin İçin Tek Bir Haberle Şenliğe Dönüşebilir!
Binance Müjdeyi Verdi! Bu Altcoin İçin Hizmet Devam Edecek! İşte Gözde Altcoin’de Son Gelişmeler!
Binance Müjdeyi Verdi! Bu Altcoin İçin Hizmet Devam Edecek! İşte Gözde Altcoin’de Son Gelişmeler!
Sam Bankman-Fried Kafayı Yedi! Mahkemeden Öyle Bir Şey Talep Edildi Ki Herkes Şaşkın!
Sam Bankman-Fried Kafayı Yedi! Mahkemeden Öyle Bir Şey Talep Edildi Ki Herkes Şaşkın!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Güncel NFT Haberleri
Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!
Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!
Durgunluğun Acısını Çıkarıyor! NFT İşlemlerindeki Artış O Altcoin’e Yaradı!
Kripto ve NFT Dolandırıcılığı Rug Pull Nedir?
Bu Proje Her Şeyi Değiştirecek! Yuga Labs Kolları Sıvadı Ve Adımını Attı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023