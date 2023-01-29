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Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 24.500 dolara yakın bir seviyede alıcı buluyor ve henüz beklenen hafta sonu rallisi başlamadı. Son 2 haftadır Bitcoin fiyatı hafta sonlarında büyük ralliler yapıyordu ancak bugün öğlen itibariyle 23.500 seviyesi aşılabilmiş değil. Önümüzdeki Pazartesi itibariyle yatırımcıları son derece yoğun bir hafta bekliyor. Peki Bitcoin yükselişine devam edecek mi?

Kripto Paralar Yükselir Mi?

Önümüzdeki hafta kripto yatırımcıları ABD Fed faiz oranı ve ABD Tarım Dışı İstihdam rakamlarını dikkatle izleyecek. Fed, BOE ve ECB önemli kararlar alacak. CME FedWatch Aracı, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin yüksek bir olasılıkla (%98) faiz oranlarını 25 baz puan artıracağını ve federal fon oranı için hedef aralığı %4,75 olarak belirleyeceğini öngörüyor. Verilmesi gereken zor karar, merkez bankalarının güvercin mi yoksa daha az şahin bir faiz artırımı mı yapacağıdır. Aralık ayından bu yana ekonomik performans, perakende satışlar ve imalat verilerinde görüldüğü üzere beklentilerin altında kalmıştır. Ayrıca, enflasyon bileşenleri de normalden daha zayıf seyretmiştir.

Ortalama Saatlik Kazançlar önemli bir düşüş yaşarken, Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs 2020’den bu yana ilk kez negatif değer aldı. Muhtemelen bu ay yapılacak 25bp artışın ardından Fed sonraki toplantıda (Mart) 25bp daha bir artış yapacak. FOMC’nin bu hafta %0,25’lik bir faiz artışına işaret etmesi, ancak Kanada Merkez Bankası’nın yaptığına benzer şekilde kümülatif artışları gözden geçirmek için bir duraklama kararı alması mümkün mü? Eğer bu olursa kripto paralarda güçlü bir yükseliş dönemi başlayabilir.

ABD tarım dışı istihdam rakamları, tarım sektörü dışındaki toplam istihdamı takip ederek ekonominin gücüne dair bir gösterge sunmaktadır. İşgücü piyasası salgın şokunun ardından kademeli olarak normale dönüyor ve rapor, hala güçlü olmasına rağmen işe alımların yavaşladığını gösteriyor. Fed tahminlerine göre, işgücü piyasası 2023 yılında da sıkı olmaya devam edecek, ancak istihdam yaratımı duracak ve işsizlik oranı %4,6’ya tırmanacak. Artan faiz oranları, durgun tüketici talebi ve dünya çapındaki ekonomik yavaşlamanın ortasında, birçok büyük teknoloji şirketi şimdiden büyük işten çıkarmalar açıkladı. Fed’in umudu TDİ verisinin beklenti seviyesinde gelmesi, eğer işsizlik rakamları artarsa bu durum da kripto paralar için olumlu sonuç doğuracak. Çünkü Fed ekonomideki soğumanın enflasyon dizginlenene kadar devam etmesini istiyor.

Bitcoin Yorum

BTC fiyatı 22.800 dolar ile 23.400 dolar arasında hareket ediyor. Bitcoin‘in değeri 22.900 doların altına düşerse, piyasanın düşüş eğilimine girmesi ve potansiyel olarak 22.400 kadar fiyatın çekilmesi muhtemeldir. Eğer 21,750 dolar seviyesi kırılırsa bu senaryoda da 20.000 doların altında bir dip beklenecek. Ancak Fed’e dair iyimserlik hakim ve önümüzdeki 3 gün bu iyimserliğin toplantı saati yaklaştıkça fiyata daha fazla yansıması gerekiyor. Fed günlerinde volatilitenin birçok kez arttığına şahit olduk yüksek kaldıraçlı işlemlerin her iki yönde tasfiye edildiğini yeniden görebiliriz.

Ethereum şu anda 1.593 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte toplam 6,8 milyar dolarlık işlem hacmiyle %0,50’lik bir artış yaşadı. Alt tarafta, destek 1.560 dolarda mevcut ve bu seviyenin altına inilmesi ETH’yi 1.500 dolara doğru yönlendirebilir. Tersine, 1.625 dolar üzerinde kapanışlar 1.680 dolar testini beraberinde getirecektir.