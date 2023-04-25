Daha şimdiden Bitcoin fiyatı geçtiğimiz yıl görülen dipten yüzde 90 toparlandı ve sonrasında mevcut geri çekilmeyi başlattı. Dört aydır her yükselişin ardından farklı sebeplerden benzer geri çekilmeleri gördük. Her yeni ay kripto para yatırımcılarına daha fazla kazanç fırsatı sundu. Peki 2023 yılının sonuna kadar Bitcoin kaç doları görebilir? Son 31.000 dolar seviyesi yıllık zirve olarak mı kalacak?
2022 yılında kripto para yatırımcıları devasa kayıplar yaşadı. Zincirleme iflaslar, hack ve dolandırıcılık vakaları yıl sonuna kadar Bitcoin fiyatının 15.500 dolara kadar düşmesine neden oldu. Ancak 2023 güzel başladı. Sektörün arkasındaki ana itici güç, en yüksek piyasa değerine sahip kripto para birimi olan Bitcoin olmaya devam ediyor. Ve piyasa katılımcıları 2023 için BTC fiyat tahminlerini açıklıyor. Peki uzmanların Bitcoin için 2023 tahminleri neler?
ALTA Stratejik Direktörü Yaroslav Ivanov, yatırımcıların ucuza kripto para satın almak için hala zamanları olduğuna inanıyor. Ivanov, ayıların nihayet piyasadan çekildiğinden emin değil. Ivanov’a göre, 2023’ün başlarında elde edilen büyüme, yatırımcılara yılın geri kalanında daha büyük bir pozitif hareket için yanlış umut verebilir. Aynı isim BTC’nin 2023 yılı sonunda 40.000 dolara yükselmesi için küçük bir şansı olduğuna inanıyor.
Peki diğer uzmanlar ne bekliyor? Vekus Mining Development’da trader ve analist olan Denis Trapezenko, 2024 yılına Bitcoin fiyatının mevcut aralığında başlamasını bekliyor. Trapezenko birkaç temel unsurun altını çiziyor;
StormGain kripto borsası uzmanı Dmitry Noskov, 2023 yılı sonu için en olumlu Bitcoin fiyat tahminini yaptı. Piyasa değerine göre en büyük kripto para biriminin 45.000 dolara ulaşmasının imkansız olmadığını düşünüyor.