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Daha şimdiden Bitcoin fiyatı geçtiğimiz yıl görülen dipten yüzde 90 toparlandı ve sonrasında mevcut geri çekilmeyi başlattı. Dört aydır her yükselişin ardından farklı sebeplerden benzer geri çekilmeleri gördük. Her yeni ay kripto para yatırımcılarına daha fazla kazanç fırsatı sundu. Peki 2023 yılının sonuna kadar Bitcoin kaç doları görebilir? Son 31.000 dolar seviyesi yıllık zirve olarak mı kalacak?

Bitcoin 2023 Tahminleri

2022 yılında kripto para yatırımcıları devasa kayıplar yaşadı. Zincirleme iflaslar, hack ve dolandırıcılık vakaları yıl sonuna kadar Bitcoin fiyatının 15.500 dolara kadar düşmesine neden oldu. Ancak 2023 güzel başladı. Sektörün arkasındaki ana itici güç, en yüksek piyasa değerine sahip kripto para birimi olan Bitcoin olmaya devam ediyor. Ve piyasa katılımcıları 2023 için BTC fiyat tahminlerini açıklıyor. Peki uzmanların Bitcoin için 2023 tahminleri neler?

ALTA Stratejik Direktörü Yaroslav Ivanov, yatırımcıların ucuza kripto para satın almak için hala zamanları olduğuna inanıyor. Ivanov, ayıların nihayet piyasadan çekildiğinden emin değil. Ivanov’a göre, 2023’ün başlarında elde edilen büyüme, yatırımcılara yılın geri kalanında daha büyük bir pozitif hareket için yanlış umut verebilir. Aynı isim BTC’nin 2023 yılı sonunda 40.000 dolara yükselmesi için küçük bir şansı olduğuna inanıyor.

2023 Kripto Uzman Yorumları

Peki diğer uzmanlar ne bekliyor? Vekus Mining Development’da trader ve analist olan Denis Trapezenko, 2024 yılına Bitcoin fiyatının mevcut aralığında başlamasını bekliyor. Trapezenko birkaç temel unsurun altını çiziyor;

BTC haftalık grafiğinde, BTC fiyatının yatay hacmin kurumsal dinamik kanalı içinde hareket ettiğini görebilirsiniz. Bu kanalda, düşüşün başlangıcının 28 Mart 2022’deki zirve (48.192 dolar) ve doruk noktasının 21 Kasım 2022’deki en düşük seviye (15.487 dolar) olduğunu görebilirsiniz. Bu aralıkta, varlık için potansiyel bir dağıtım aralığı olarak hizmet veren OTE bölgesini gösterecek olan Fibonacci geri çekilme seviyelerini uzatabilirsiniz. RSI 70’i test ediyor ve bu da olası bir büyüme düzeltmesine işaret ediyor.

Mevcut değerlerin üzerinde, daha fazla fiyat artışına neden olabilecek verimsiz bir fiyat alanı FVG 1W (34.277-37.406) bulunmaktadır. 37.400-48.700 dolar fiyat aralığı kayda değer bir direnç alanı olarak hizmet ediyor.

Şu anda, 2023’ün sonuna kadar 36 haftalık çubuk kaldı. Mevcut fiyata göre, bu zaman aralığında fiyatın destek ve direnç bölgeleri (19.592-48.700 dolar) içinde hareket etmesi bekleniyor. Bu nedenle, 2023’ün sonunda fiyat değerleri mevcut seviyelere yakın olabilir.

StormGain kripto borsası uzmanı Dmitry Noskov, 2023 yılı sonu için en olumlu Bitcoin fiyat tahminini yaptı. Piyasa değerine göre en büyük kripto para biriminin 45.000 dolara ulaşmasının imkansız olmadığını düşünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.