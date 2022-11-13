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Piyasaların kümülatif değeri sadece birkaç gün önce 200 milyar dolar düştü ve altcoinlerin çoğu yüzde 30’u aşan kayıplar yaşadı. Bugün sabah itibariyle altcoinlerdeki erime yavaşlamış gibi görünüyor. Sorun şu ki FTX’in iflası “sonuçlarını” birkaç gün içinde görebileceğimiz bir olay değil. Kısa vadeli etkilerini bile henüz tam olarak yaşamamış olabiliriz.

Kripto Paralar Yorum

Bitcoin‘in hayati destek aralığından (dikdörtgen, camgöbeği) önceki sıçramaları, kısa vadeli toparlanma umutlarını canlı tuttu. Ancak son dönemde günlük 20 EMA (kırmızı) ve 50 EMA’nın (camgöbeği) altına düşmesi, güçlü bir satış avantajını yeniden teyit etti. Fiyat hareketi, son geri çekilmenin ardından yüksek volatiliteye girdiği için nispeten düşük bir likidite bölgesine girdi. Yazı hazırlandığı sırada BTC 16.800 dolardan alıcı buluyordu.

Trend çizgisi direnci (beyaz, kesikli) madalyonun yörüngesini etkilemede çok önemli bir rol oynayabilir. Boğaların bu seviyenin üzerinde bir kapanış yapması halinde BTC, ayıların daha düşük seviyeleri yeniden test etmesini engelleyebilir.

Bu gibi durumlarda, ilk büyük direnç seviyesi 17.600 dolar bölgesinde yer alacaktır. RSI düşmeye devam etti. Benzer şekilde, MACD düşüş eğilimini teyit ediyor. Tüm bunlara ek olarak 30 günlük MVRV oranı, satıcıların avantajını göstermek için sıfır seviyesinin oldukça altına geriledi. Bu oran en son Mayıs 2021’de bu kadar düşük seviyelere inmişti.

FTX ve Kripto Paralar

Kısa vadeli etkilerden kasıt FTX, Alameda ve 135 şirketiyle bağlantılı yeni iflaslardır. BlockFi varlıklarını FTX’e emanet etmişti, Genesis kayıplarını ilan etti, Serum (SRM) ciddi bir erime yaşıyor ve Solana Wrapped tokenlar iflasa gitti. İflas eden şirketlerle bağlantılı daha fazla kripto şirketinin sıfıra gitmesi bekleniyor. Bu durum kripto paraların daha ciddi bir erime yaşayabileceğini gösteriyor. Nitekim Binance CEO’su CZ’de durumu geleneksel piyasalardaki 2008 krizine benzetti.

Bugün borç krizi ve yüksek kaldıracın şirketleri iflasa götürmesi nedeniyle yaşadığımız kayıpları konuşuyoruz. Ancak geçtiğimiz yıl yaşadığımız boğa piyasaları bu yüksek riskli hareketlerin bir sonucuydu. Geçtiğimiz yılın boğa piyasalarına yakışır bir çöküş gördük mü? Şimdilik bu konuda fikir ayrılığı var ve yatırımcıların önümüzdeki haftalarda çok daha temkinli olması gerekiyor.