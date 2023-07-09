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Kripto Paraların Beyni Yüzde 22 Küçüldü! Son Raporun Detayları!

Özet

  • Blockchain geliştiricilerinin sayısı yüzde 22 oranında azaldı.
  • 2020 ve 2021 yılına göre geliştirici sayısı halen yüksek.
  • Ayı piyasalarında kripto geliştiricilerinin sayısı azalıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
17:00
9 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ayı piyasaları zorlu dönemler ve yatırımcılar için devasa kayıplar getiriyor. Ancak daha fazlası da var. Kriptonun beyni son 1 yılda önemli ölçüde küçüldü. Peki bu nasıl oluyor? Ayı piyasalarının o kadar da dikkat çekmeyen zararları son raporla ortaya çıktı.

Kripto Paraların Beyni

Kripto paralar yatırımcı gruplarına göre farklı çağrışımlara sahiptir. Kimi onları kumarhane jetonları gibi görürken bir kısmı hisse senetleriyle aynı sınıfa dahil ediyor. Daha profesyonel bakış açısına sahip olanlar ise bu yapının yeni kitlesel fonlama modeli olduğuna inanıyor. Üçüncü seçenek daha mantıklı bir bakış açısı çünkü;

  • Yatırım yapacağını projenin ekibini araştırır
  • Gelecek potansiyelini dikkate alır
  • Başarı ihtimalini göz önünde bulundurur
  • Son olarak token ekonomisini dikkate alarak yatırım yaparsınız.

Fakat sadece hızlı kazanç, spekülatif hareketler için kripto paralarla ilgilenenler yukarıdaki 4 maddeyi umursamaz.

Kripto para projeleri blockchain tabanlı yeni üretir. Örneğin Mina, tarayıcıda çalışabilen Node’ları ile en az sistem gereksinimine sahip ağ olmaya çalışırken Solana en hızlı layer1 olma gayretindedir. Elbette bu teknolojileri inşa eden “kriptonun beyni” diyebileceğimiz geliştiricilerdir.

Kripto Paraların Beyni Küçülüyor

Ayı piyasaları geliştiricilerin de kripto paralardan ve bu alandaki teknolojiden uzaklaştırdı. Geçtiğimiz yıla göre (1 Haziran 2022) bugün geliştiricilerin sayısı %22 azaldı. Yakın zamanda kriptodan ayrılan geliştiriciler, kriptoda 12 aydan az çalışan ve tüm kod taahhütlerinin yalnızca %20’sinden daha azından sorumlu olan yenilerdi. Buna karşılık, kriptoda 12 ay veya daha uzun süredir çalışan geliştiriciler oluşturmaya devam ediyor. Taahhütlerin %80’inden fazlasına katkıda bulunuyorlar.

1 Haziran 2023 itibariyle aylık 21,3 bin aktif açık kaynak geliştiricisi bulunmaktadır. Bugün, kripto piyasalarının Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasından öncesine kıyasla daha fazla aylık aktif geliştirici var. 2020 ve 2021 yıllarına (Haziran aylarından itibaren) kripto alanındaki geliştiricilerin sayısı sırasıyla %92 ve %25 arttı. Ancak geçtiğimiz yılın Haziran ayına göre %22 oranında düştü.

Ayı piyasalarında aktif geliştirici sayısının azalması doğal karşılanır ancak ayı sezonunda kaçış çok daha hızlı oldu.

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