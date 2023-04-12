Lider kripto para birimi olan Bitcoin'de (BTC) fiyat yönünü etkileyecek durum ne? Kripto para birimi yükseliş hazırlığında mı?

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Kripto para dünyasında, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) son zamanlarda fiyatlarında %5’lik kayda değer bir artış yaşadı ve bir sonraki hamlelerine hazırlanırken bir an durakladı. Yatırımcılar ve piyasa meraklıları durumu yakından izledikçe, bu önde gelen kripto para birimleri için geleceğe yönelik beklentiler artıyor. Yükselişe devam edecekler mi yoksa olası bir düzeltmeyle mi karşı karşıya kalacaklar?

Bitcoin’de Etkili Faktörler!

BTC/USD paritesi 24 saat içinde %2,50 oranında artışla 30.268 dolardan işlem görüyor. Yatırımcılar, ABD Federal Rezerv’inin şahin politikasını yakında durduracağına dair bahislerini artırırken, en değerli kripto para birimi on ay sonra ilk kez 30.000 dolara ulaştı. ABD’de, Cuma günü yayınlanan bir önceki haftanın resmi istihdam raporu, işsizlik oranının %3,5’a düşürülmesine yardımcı olan güçlü bir iş piyasası ortaya koydu.

Gerçekleşen olaylar sonrasında Federal Rezerv yetkilileri Mayıs ayında tekrar bir araya geldiğinde daha fazla faiz oranı artışının mümkün olduğunu güçlü bir şekilde gösterebilir. Ancak bu rapor, ABD’deki iş ilanlarının Şubat ayında iki yılın en düşük seviyelerine düştüğünü gösteren önceki zayıf verilerle çelişiyor. Oluşan durum sonrasında Çarşamba günkü enflasyon rakamlarına ve Fed’in Mart ayı toplantı tutanaklarına odaklanıyor. Bankacılık endüstrisindeki son türbülans ve ABD ekonomisindeki yavaşlama, merkez bankasının parasal sıkılaştırma kampanyasını yakında durduracağına dair umutları artırdı.

Fed Etkisi!

Sonuç olarak piyasalar, Fed’in bundan sonraki hamlelerini belirlemek için TÜFE verilerini bekliyor olabilir. Veriler enflasyonun düştüğünü gösteriyorsa, bu BTC/USD paritesinin fiyatındaki artışın bir sonraki potansiyel itici gücü olabilir. Ek olarak CME FedWatch Tool’a göre piyasanın Fed’in Mayıs toplantısında 25 baz puan faiz artıracağı tahmini %66,5’e gerilerken, değişiklik olmayacağı beklentisi %33,5’e yükseldi.

Öte yandan Fed’in faiz artırım döngüsünün yönüne ilişkin belirsizlik ABD dolarında düşüşe neden olmuştu. Dolar Endeksi (DXY) %0,13 düşüşle 102,08’den işlem görüyordu. Zayıf dolar ve ABD ekonomisinin daha da soğuması halinde Fed’in faiz artırımlarını durdurabileceğine dair iyimserlik, piyasa duyarlılığını iyileştirdi ve BTC/USD paritesini yükseltti.