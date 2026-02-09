Kripto Para

Kripto Paralarda Büyük Dönüş mü? Çıkışlar Durdu, O Altcoin Şahlanıyor!

Özet

  • Dijital varlık fonlarından çıkışlar 187 milyon dolara gerileyerek kritik bir dönüş sinyali verdi.
  • Bitcoin kanadında 264 milyon dolarlık kayıp yaşanırken, Avrupa piyasaları güçlü girişlerle denge sağladı.
  • XRP, yıl başından bu yana 109 milyon dolarlık yatırım çekerek piyasanın en başarılı varlığı oldu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para piyasalarında son dönemde yaşanan sert fiyat hareketleri, yatırımcı cephesinde temkinli bir iyimserliğe kapı aralıyor. Geçtiğimiz hafta dijital varlık yatırım ürünlerinden gerçekleşen çıkışlar, 187 milyon dolar seviyesine gerileyerek hissedilir bir yavaşlama kaydetti. Mart 2025’ten bu yana en düşük seviye olan 129,8 milyar dolarlık toplam varlık büyüklüğüne rağmen, işlem hacimlerinin 63,1 milyar dolar ile rekor kırması piyasadaki hareketliliğin sürdüğünü kanıtlıyor. Tarihsel veriler, fon çıkış hızındaki bu düşüşün genellikle bir dönüş noktasına işaret ettiğini gösteriyor.

İçindekiler
1 Bölgesel Ayrışma ve Bitcoin’deki Çözülme
2 Altcoinlerin Yükselişi ve XRP’nin Liderliği

Bölgesel Ayrışma ve Bitcoin’deki Çözülme

Dijital varlık fon akışları, küresel ölçekte homojen bir yapı sergilemek yerine keskin bir bölgesel ayrışmaya sahne oluyor. Amerika Birleşik Devletleri eksenli tarifelerin açıklandığı 2025 Mart ayından bu yana toplam yönetim altındaki varlıklar (AuM) en düşük noktasına gerilerken, bu tabloya en büyük negatif etki Bitcoin kanadından geldi. Yatırımcılar, geçtiğimiz hafta lider kripto para birimi Bitcoin’den net 264 milyon dolarlık bir çıkış gerçekleştirerek temkinli duruşlarını korudular.

Bitcoin tarafındaki karamsar havaya rağmen, işlem hacimlerinde yaşanan patlama dikkat çekici bir tezat oluşturuyor. Borsa yatırım ürünleri (ETP) haftalık bazda 63,1 milyar dolarlık devasa bir ticaret hacmine ulaşarak, geçtiğimiz yılın ekim ayındaki 56,4 milyar dolarlık zirveyi geride bıraktı. Bu durum, piyasa fiyatları baskı altındayken dahi kurumsal ve bireysel yatırımcıların likidite sağlama ve pozisyon değiştirme iştahının son derece diri kaldığını gösteriyor.

Avrupa ve Kanada pazarları ise küresel çıkış dalgasına karşı birer kale görevi görüyor. Almanya 87,1 milyon dolarlık girişle başı çekerken; İsviçre 30,1 milyon dolar, Kanada 21,4 milyon dolar ve Brezilya 16,7 milyon dolarlık taze kaynak girişiyle piyasayı dengelemeye çalıştı. Söz konusu bölgesel veriler, yatırımcıların coğrafi risk algılarının ve dijital varlıklara olan güven seviyelerinin ciddi şekilde farklılaştığını açıkça ortaya koyuyor.

Altcoinlerin Yükselişi ve XRP’nin Liderliği

Piyasanın geneline hakim olan “Bitcoin’den kaçış” stratejisi, bazı altcoinlerin ön plana çıkmasına vesile oldu. Yatırımcıların risk iştahı, lider varlıktan ziyade spesifik projelere yönelmiş durumda. Bu ilginin merkezinde ise haftalık 63,1 milyon dolarlık girişle XRP yer alıyor. XRP, sadece bu haftaki başarısıyla değil, yıl başından bu yana çektiği 109 milyon dolarlık toplam fonla da yılın en başarılı dijital varlığı ünvanını korumayı sürdürüyor.

Solana ve Ethereum da yatırımcıların radarına girmeyi başaran diğer önemli varlıklar arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta Solana tarafına 8,2 milyon dolarlık bir kaynak aktarılırken, Ethereum 5,3 milyon dolarlık girişle toparlanma emareleri sergiledi. Seçici davranan yatırımcılar, portföylerini çeşitlendirirken piyasanın geri kalanındaki fiyat baskısına rağmen bu projelere olan inançlarını koruduklarını rakamlarla teyit etti.

Fon çıkışlarının hız kesmesi, uzmanlar tarafından piyasa dip seviyesinin (nadir) bulunmuş olabileceği şeklinde yorumlanıyor. Fiyatlar üzerindeki ağır baskı devam etse de, fon akışlarındaki bu yavaşlama ve hacimlerdeki rekorlar, dijital varlık piyasasının bir teslimiyet döneminden ziyade bir yeniden yapılanma sürecine girdiğini düşündürüyor. Yatırımcılar için artık odak noktası, Bitcoin’in hegemonyasından ziyade altcoinlerin sunduğu yeni fırsat alanları haline gelmiş görünüyor.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
