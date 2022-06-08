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Bu haftaya yeşil başlayan Bitcoin yeniden 31.500 dolar seviyelerine kadar yükselmişti. Ancak dakikalar önce gelen açıklamayla birlikte kripto paralar yeniden düşüşe geçti. Bitcoin 29.900 dolara kadar iğne attıktan sonra yazı hazırlandığı sırada tekrar 30.200 dolara yükseldi. Peki fiyatı aşağıya çeken açıklama neydi? Bu hafta yatırımcıları neler bekliyor?

Kripto Paralarda Beklenti

Beyaz Saray Sözcüsü Peirre, Cuma günü açıklanacak olan enflasyon verisinin yüksek gelmesini beklediklerini söyledi. Eğer enflasyon bu hafta düşüşe geçmezse önümüzdeki hafta yapılacak FED toplantısından daha sert kararlar çıktığını görebiliriz. Şahin görünümünü enflasyon düşüşe geçene kadar sürdürmeyi planlayan FED, daha sıkı önlemler alabileceğini ve faizleri artırma hususunda cesur davranacağını söylemişti.

Cuma günü enflasyon verilerinin gelmesiyle birlikte kripto paralarda daha sert hareketler görebiliriz. Hisse senedi piyasalarıyla korelasyonu Ocak seviyesine düşen Bitcoin bu hafta yatırımcıları şaşırtabilir.

Bitcoin ve Enflasyon

Özellikle geçtiğimiz yıl Bitcoin’in enflasyona karşı iyi bir araç olabileceğiyle alakalı yüzlerce görüş yayınlandı. Bu yıl küresel gelişmeler ve pandemi sonrası oluşan şartlar sebebiyle küresel ölçekte enflasyon yaşanıyor. 2021 yılında Bitcoin, Türkiye gibi ülkedeki yatırımcıların enflasyondan korunmasına büyük ölçüde katkı sağlıyordu. Ancak Bitcoin bu yıl küresel boyutta bir sınava girdi ve pek geçer not alacak gibi görünmüyor.

Daha geniş bir zaman diliminde baktığımızda Bitcoin, altından çok daha iyi enflasyon koruması sağlıyor. Ancak önümüzdeki dönemde bu negatif havanın ne kadar devam edeceği bilinmiyor. Önümüzdeki kış mevsimiyle alakalı çok daha korkunç iddialar, gıda krizi ve daha fazlası konuşuluyor. Bitcoin’in artık bir hisse senedi gibi hareket etmeyi bırakarak kendi yolunu çizmesi gerek.

S&P 500 korelasyonunun Ocak seviyelerine düştüğünü söylemiştik. Eğer Bitcoin artık akıntının tersine gitmeye başlayacaksa Cuma günü kesinlikle iyi bir başlangıç olacak. Peki ya beklentiler yönünde hareket eder ve muhtemelen yüksek açıklanacak enflasyon verileriyle yeniden 28.000 dolar seviyelerine gevşerse? O halde yeniden 2 yılı aşan ayı sezonuyla karşı karşıya kalmamız olasıdır.

Cuma günü Bitcoin’in enflasyon rakamlarına vereceği tepkinin haftaya yapılacak FED toplantısında çok daha fazlasını görebiliriz. Peki sizce Bitcoin artık kendi yolunu çizecek mi?

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.