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Yatırımcılar heyecanla bugün akşam gelecek Fed tutanaklarına odaklanmışken bugün Bitcoin yeniden 16.500 doların üzerine çıktı. Aylardır Bitcoin fiyatı giderek daha düşük tepeler yapıyor ve çok kısa molalarla düşüyor. LUNA olayından sonra 25.000 doları aşan bir hareket gördük. Şimdi ise FTX olayının etkileri henüz tamamen ortadan kalmaktan gerçek bir ara yükseliş yaşayıp yaşamayacağımız merak konusu. Daha fazla merak edilen ve yatırımcıları endişelendiren şey ise Bitcoin’in henüz dip yapmamış olma ihtimalidir.

Balinalar Uyanıyor

Son zamanlarda uzun süredir aktif olmayan birçok cüzdanın hareketlendiğini görüyoruz. Bitcoin yatırımcılarının %50’den fazlasının zararda olduğunu düşünürsek bu pek garipsenecek bir şey değil. On-chain veriler 10.000 kadar BTC‘nin uzun bir süre sonra aktif olmayan bir cüzdandan transfer edildiğini göstermektedir. CryptoQuant verilerine göre, büyük Bitcoin transferi şaşırtıcı bir şekilde yaklaşık 7 ila yıl boyunca hareketsiz kaldıktan sonra geldi. Bununla birlikte, transfer herhangi bir borsadaki mevduatlara yansımadı, bu da transferin başka adreslere yapıldığını gösteriyor. Bu durum, BTC’nin sonunda borsalara yansıması halinde potansiyel dalgalanma etkisine karşı da bir uyarı olabilir.

CryptoQuant analistleri şunu söyledi;

“7-10 yıldır uykuda olan büyük bir Bitcoin birikimi transfer edildiğinde, Bitcoin fiyatının düşme olasılığı yüksek.”

Bu arada BTC, Kasım 2020’de olduğundan daha düşük işlem görüyor. Fiyat takip platformu CoinMarketCap’e göre, BTC fiyatı son 24 saatte %4,86 artışla 16.540 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kripto Paralar Düşer Mi?

Yakın vadede, kripto piyasası potansiyel olarak Genesis iflası ya da etrafındaki krizin derinleşmesi şeklinde daha fazla türbülansla karşı karşıya kalabilir. Yatırımcıları endişelendiren en büyük risk son günlerde budur. Genesis, birçok dev kripto para şirketini çatısı altında bulunduran DCG tarafından yönetiliyor. Yani onun iflası bugün herkesi bildiği onlarca kripto şirketinin de ciddi sorunlar yaşamasına neden olabilir. DCG’nin bu denli büyük olması bir risk ama aynı zamanda Genesis’in kurtulabilmesi için de umuttur. Medyadan merkezi olmayan kripto girişimlerine kadar birçok alanda varlık gösteren DCG dün yatırımcılara CEO’su tarafından gönderilen bir mektupta bu süreci aşacaklarını söyledi.

Peki Bitcoin 15.300 dolar civarındaki yeni dibinden daha aşağıya inecek mi? Bugün analistler oldukça iddialı tahminlerde bulunuyor. Bir kısmı fiyatın 11.000 dolara kadar inebileceğini söylerken bazıları buradan 40.000 dolara hareket edeceğimize inanıyor. Zaman iki zıt kutuptan birini haklı çıkaracak ve o günün kahini de onlar olacak.