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Kripto Para Topluluğunu Endişelendiren Gelişme!

Ortada ciddi bir sorun var ve çözülmesi gerekiyor. Etkinliğinde birkaç dakika önce bir öneri duyuruldu.
21:56
14 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 4 Dakika

Fiyat kadar gündemde yer edinmese de kripto para topluluğunu tehdit eden önemli bir gelişme var. Az sayıda topluluk üyesi Tornado Cash yaptırımlarına tepki gösterdi ve gizlilik hakkında saygı duyulması gerektiğini söylüyor. Coin Center gibi vakıflar Hazine Bakanlığına dava açsa da yasak kararı ortadan kalmış değil. İşin kötü tarafı bu karar Ethereum doğrulayıcıları da büyük oranda destek veriyor.

Kripto Paralarda Sansür Tehlikesi

Blockchain geliştirme şirketi Labrys’in verilerine göre, MEV-boost röleleri pazar payını devralırken, Merge (birleşme) gelişmesinden bir ay sonra Ethereum bloklarının %51’i OFAC standartlarıyla uyumluydu. Twitter’da kullanıcılar, daha fazla blok gözetim altında olduğu için rakamların sansüre doğru bir kilometre taşını nasıl temsil ettiğini vurguladılar. OFAC, Amerika Birleşik Devletleri’nin ekonomik yaptırımlarını uygulamaktan sorumlu kuruluş olan Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi anlamına gelirken, mev-boost röleleri blok üreticileri ve blok oluşturucular arasında güvenilir arabulucular olarak hareket eden merkezi kuruluşlardır.

Labrys CEO’su Lachan Feeney şunları söyledi;

“Ne kadar beklerseniz bekleyin veya ne kadar ödeme yaparsanız yapın, bu onaylanmış işlemlerin blockchain’e dahil edilmeyeceği anlamına geliyor”.

Kripto para topluluğunun önde gelen isimleri sert sansür senaryosunun büyük hayal kırıklığına neden olacağını düşünüyor. Ayrıca yumuşak sansürde bile, onaylanmış işlemler sonunda doğrulandığında, bunun muhtemelen uzun beklemeler ve yüksek işlem ücretleri doğurmasıyla kullanıcı deneyimi standartları önemli ölçüde düşecek.

Tornado Cash Neden Yasaklanmamalı?

Labrys tarafından yayınlanan verilere göre yedi büyük mev-boost rölesi var. Bunların sadece 3’ü OFAC uyumluluk gerekliliklerine göre sansürleme yapmıyor. OFAC uyumlu röleler, Tornado Cash akıllı sözleşmesi veya OFAC tarafından belirlenen diğer yaptırımlı cüzdan adresleriyle etkileşime giren hiçbir işlemi onaylamıyor. Yani Ethereum’un merkeziyetsizlik anlatısı büyük bir darbe aldı. Önümüzdeki yıllarda mevcut durumun daha ileri gidip bu işlemlerin tamamen Ethereum ağından dışlandığını, sansürlendiğini görebiliriz.

Ethereum geliştiricileri, topluluk üyeleri ve kripto para topluluğunun geri kalanı birçok kez Tornado Cash üzerinden işlemler gerçekleştirdi. Veya gelecekte Tornado Cash gibi mikserleri kullanma ihtiyacı hissedebilir. Birkaç yıl içinde devletler kripto paralar üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak isteyecek. OFAC yasaklarına AB ve diğer otoritelerin kendi kurumları da katılarak farklı türden yasaklar uygulamaya çalışacaklar. Sonuç olarak kripto para varlıklarının gizliliğini korumak isteyen kripto para topluluğu bu imkana Ethereum ağında ulaşamayacak.

Neden tüm Tornado Cash geliştiricileri Lazarus grubunun birer üyesi gibi muamele görüyor? Ethereum artık merkeziyetsizlik anlatısından uzaklaşıyor mu? Blockchain’in özgürlük, değiştirilemezlik anlatısı nereye gidiyor? Kripto para topluluğunun kafasında bunlara benzer onlarca soru var. Endişelenmenize gerek yok, problem Ethereum veya diğer kripto paraların fiyatıyla ilgili değil. Sorun özgürlük alanlarına müdahale ve gizliliğe karşı saygısızlıktan ibaret. Bu kimilerine göre ciddi bir problem değil ancak gelecekte Ethereum gibi büyük blockchainler hayatımızda olacaksa bunun mevcut finansal sistemden daha farklı bir ortam yaratması gerekir. Eğer Ethereum gibi blockchainlerin kontrolleri de tamamen devletlere geçecekse mevcut finansal sisteme bir alternatif oluşturmaya ne gerek var? ETH yerine büyük bankaların hisselerini almak bunlara yatırım yapmak mı gerekiyor? Geleneksel finans sistemine alternatif olarak doğan bir seçeneğin, bu yapıyı örnek alması ne kadar doğru?

Bugünlerde kripto para topluluğunun çok büyük bir kısmı Tornado Cash işlemlerinin yumuşak sansüre maruz kalmasını umursamıyor. Ancak gelecekte daha ağır yasaklar, daha geniş sansür kuralları geldiğinde şaşırmamak gerekecek. Çünkü geleceğin temeli bugünden atılıyor.

Ethereum Çözüm Arayışında

Saat 21:22’de Christine Kim önemli bir paylaşım yaptı. Tam da bu konuyla ilgiliydi. Bildiğiniz üzre DevconVI etkinliği devam ediyor ve burada SUAVE isimli bir güncelleme duyuruldu. Bu güncelleme Ethereum‘da merkezileşme ve sansür konusunu çözmeyi hedefliyor. Ethereum’daki bu yeni şifreli mempool için tam kod özellikleri önümüzdeki haftalarda yayınlanacak. Etkinlikte duyuruyu yapan @phildaian bunun devam eden bir çalışma olduğunu duyurdu.

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