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  •   Kripto Para Piyasasında Binance Depremi! 2 Haftada Yüzde 16 Düştü!

Kripto Para Piyasasında Binance Depremi! 2 Haftada Yüzde 16 Düştü!

Binance, geçtiğimiz ay CFTC'nin alım satım ve türev kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla dava açmasıyla ağır bir baskı altına girerken pazar payının yüzde 16'sını kaybetti.
08:23
4 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, geçtiğimiz ay ABD Emtia ve Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) alım satım ve türev kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla dava açmasıyla ağır bir baskı altına girerken pazar payının yüzde 16’sını kaybetti.

Binance’in Pazar Payı  Son 2 Haftada Yüzde 16 Düştü

CFTC‘nin dava açması beklendiği gibi Binance’in kripto para piyasasındaki pazar payına büyük bir darbe vurdu ve kripto para borsasının pazar payı son iki hafta içinde yüzde 16 oranında düştü. Blockchain analiz şirketi Kaiko, Binance’in sıfır işlem ücreti uygulamasının kapsamını daraltılmasının borsanın pazar payı üzerindeki etkisinin daha fazla olduğuna işaret etti.

Binance spot işlemlerde pazar payının yüzde 16’sını kaybetmiş gibi görünse de, vadeli işlemlerde pazar payının yalnızca yüzde 2’sini kaybetti kaybetti. Kaiko, bunun en büyük nedenin ABD’li düzenleyicinin açtığı davadan ziyade sıfır işlem ücreti uygulamasının kapsamının daraltılması olduğunu belirtti.

Binance, kripto para borsası FTX‘in çöküşünden bu yana bile önemli oranda pazar payı kazanmayı başarmış ve 2022’nin Kasım aydından sonra kripto para borsasının pazar payı yüzde 50’den yüzde 65’e kadar çıkmıştı. Veriler Binance’ın yüzde 54 pazar payı ile dünyanın en büyük kripto para borsası olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Binance’in CZ’si Interpol’ün Kırmızı Bülteni İle Yüzleşecek mi?

Kripto para topluluğu tarafından yakından takip edilen Cobie, 3 Nisan’da Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun Interpol’ün kırmızı bülteni ile karşı karşıya kalabileceğine dair bir söylentiyi dolaşıma soktu. Bu söylenti BNB (BNB) ve Bitcoin‘in (BTC) hızla değer kaybetmesiyle kripto para piyasasının sarsılmasına neden oldu.

Binance‘in Baş Strateji Sorumlusu Patrick Hillmann, iddianın dolaşıma girmesinin hemen ardından kişisel Twitter hesabından açıklamada bulundu ve söylentinin doğru olmadığını belirtti. Hillmann, tweet’inde “İki şeyden biri doğru: 1) Bu saçmalık. 2) Bir kolluk kuvveti, yasadışı bir şekilde bir dava dosyasının detaylarını sızdırıyor. Benim bahsim 1’den yana.” dedi. Hillmann’ın bu açıklamasından kısa süre sonra konunun doğrudan muhattabı olan Zhao’dan yalanlama geldi.

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