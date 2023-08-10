Ünlü milyarder David Rubenstein, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) ve birçok altcoin’in dünyanın geneline yayılan büyük ilgi dalgası nedeniyle artık hiçbir yere gitmediğini ve kalıcı olarak finans piyasasının bir parçası olmaya devam edeceklerine inanıyor. İşte Rubenstein’in kripto para piyasasının geleceğine dönük ortaya koyduğu öngörüsü.

Rubenstein’e Göre Şu Anda Bitcoin ve Altcoinler’in Alternatif Yok

Efsanevi yatırımcı ve finansal hizmetler devi Carlyle Group‘un kurucu ortağı David Rubenstein, Bloomberg’e verdiği yeni bir röportajda, tüketicilerin özel işlemlere giderek daha fazla rağbet göstermesiyle BTC ve altcoinler’e olan ilginin dünya genelinde arttığını belirterek “Hiç şüphe yok ki faizler bu kadar yüksekken, size sağlam bir getiri sağlaması için altın ya da başka tür şeylere ihtiyacınız yok. Evet şu anda hazine tahvillerinden yüzde 5 getiri sağlanabiliyor ancak eninde sonunda bu yüzde 5 seviyesinden düşecek.” derken Bitcoin ve altcoinler‘e dikkat çekerek şu eklemeyi yaptı:

Bitcoin ve daha iyi bilinen altcoinler’in ortadan kalkacağını düşünmüyorum. Devletin haberi olmadan transfer edebileceğiniz ve gizli tutabileceğiniz bir şeye sahip olmak dünya çapında büyük ilgi görüyor. İnsanların bunu yapmaması gerektiğini söyleyebilirsiniz, ancak bu insanların bunu yapmasını engelleyemezsiniz.

ABD’deki Görüş Ayrılığına da Dikkat Çekti

Rubenstein’a göre, ABD’li yetkililer arasında kripto para konusunda bir görüş ayrılığı söz konusu olsa da dünyanın geri kalanı giderek daha açık fikirli hale gelerek bu alana yüksek ilgi gösteriyorlar. Ünlü milyarder, insanların hükümetlerin yetki alanı dışında alternatif bir para birimine büyük talep gösterdiklerinin altını çizerek şunları söyledi:

ABD Kongresi’ndeki Demokratların ve özellikle de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Bitcoin ve altcoinler’e şüpheyle yaklaştığını düşünüyorum. ABD dışında buraya büyük bir ilgi var. FTX’in iflası büyük zarara neden oldu ancak dünyanın dört bir yanındaki pek çok insan, hükümetlerinin neye sahip olduklarını bilemeyeceği bir para birimiyle ticaret yapabilmek ve doğru ya da yanlış bir şekilde bu parayı hareket ettirmek istiyor. Bu yüzden Bitcoin’in ortadan kalkacağını düşünmüyorum. Capitol Hill’deki Cumhuriyetçilerin kripto paraları olabildiğince desteklediğini düşünüyorum.

Bu yazının hazırlandığı sırada Bitcoin son 24 saatte yüzde 0,47 düşüşle 29 bin 575 dolardan işlem görüyor. Veriler en büyük kripto paranın yılın başından bu yana yüzde 77’nin üzerinde değer kazandığını gösteriyor. Öte yandan veriler yazım sırasında son 24 saatte yüzde 0,17 düşüşle bin 853 dolardan işlem gören altcoin kralı Ethereum‘un (ETH) ise yılın başından bu yana yüzde 54’ün üzerinde değer kazandığına işaret ediyor. Kripto para piyasasının geri kalanına bakıldığında, bazı altcoinler’in yılın başından bu yana yüzde 100’ü bulan ve aşan oranlarda değer kazandığı dikkat çekiyor.