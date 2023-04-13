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Kripto Para Piyasası Yükselişte: Ethereum (ETH), 2000 Dolar Seviyelerine Yaklaştı!

Shangai yükseltmesinin başarıyla gerçekleşmesi ve kripto para piyasasının yükselişe geçmesi ile birlikte ETH, kaydettiği son değer artışlarının ardından 2000 dolar seviyesine yaklaştı.
15:24
13 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin’in 30.000 dolar seviyesini aşması ile birlikte kripto para piyasası da güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, son günlerde değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,24 trilyon dolar seviyelerini aştı. Ethereum (ETH), 1900 doları geride bırakarak 2000 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta başından bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 30.000 dolar seviyesini aştı. Kripto para piyasası, Bitcoin’in 30.000 doları aşmasının ardından güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, son günlerde yeniden değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in (CMC) güncel verilerine göre 1,24 trilyon dolar seviyelerini aştı. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Ethereum (ETH), 2000 Dolar Seviyelerine Yaklaştı

Kripto para piyasasının hafta başından bu yana yükseliş yönlü bir ivme yakalaması ile birlikte kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH) da Shangai yükseltmesinin başarıyla gerçekleşmesinin ve kripto para piyasasındaki yükseliş eğiliminin etkisiyle değer artışlarına hız kazandırdı ve piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında, son 24 saatte en iyi fiyat performansı sergileyen kripto varlıklar arasında yer aldı. ETH, CMC verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %7’ye yakın bir değer artışı kaydederek 1990 dolar seviyelerini aştı ve 2000 dolar seviyesine önemli ölçüde yaklaştı. Ayrıca fiyattaki yükselişin yanı sıra ETH’nin toplam işlem hacminde de yine CMC verilerine göre %60’ın üzerinde bir artış kaydedildi.

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