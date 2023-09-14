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  •   Kripto Para Piyasası Yeniden Yükselişe Geçti: Bitcoin (BTC), Kritik Seviyeleri Aştı!

Kripto Para Piyasası Yeniden Yükselişe Geçti: Bitcoin (BTC), Kritik Seviyeleri Aştı!

Özet

  • Kripto para piyasası, güne güçlü bir yükseliş ile başladı.
  • Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde 26.500 dolar seviyelerine kadar yükseldi.
  • Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,04 trilyon dolar seviyelerini aştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
12:10
14 Eylül 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Güne yükseliş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde 26.500 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Kripto par piyasası, BTC’deki değer artışlarının da etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Ethereum (EYH), kaydettiği son değer artışları ile birlikte 1620 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto Para Piyasası Yeniden Yükselişte

Hafta başında 25.000 dolar seviyelerine kadar gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne güçlü bir yükseliş ile başladı ve günün erken saatlerinde 26.500 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Kripto para piyasası, lider kripto para birimi BTC‘deki değer artışlarının da etkisiyle yeniden yükselişe geçti.

Ethereum (ETH), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1,7’nin üzerinde bir değer artışı kaydederek 1620 dolar seviyelerine ulaştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,04 trilyon dolar seviyelerini aştı.

Kaydettikleri son değer artışları ile birlikte BNB 211 dolar seviyelerinden, XRP 0,48 dolar seviyelerinden, Cardano (ADA) 0,24 dolar seviyelerinden, Dogecoin 0,061 dolar seviyelerinden, Solana (SOL) 18,8 dolar seviyelerinden ve TRON (TRX) ise 0,081 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ayrıca Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatte ortalama 45 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Kripto para piyasasındaki yükseliş eğilimi ve lider kripto para birimi Bitcoin‘deki değer artışlarının etkisiyle gün içerisinde yüksek oranlarda değer artışı kaydeden kripto para birimleri oldu. Hedera (HBAR), THORChain (RUNE), Conflux (CFX), Curve DAO Token (CRV) ve Maker (MKR), kaydettikleri son değer artışları ile birlikte CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yüzdelik olarak en çok yükselen kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan BTC‘deki yükselişin yanı sıra gün içerisinde düşüş yönlü fiyat hareketlerine devam eden ve değer kayıplarına hız kazandıran kripto para birimleri de oldu. Klaytn (KLAY), Astar (ASTR), Compound (COMP) ve Toncoin ise kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte yüzdelik olarak en çok değer kaybeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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