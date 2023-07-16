Geçmişte kripto paralarda illegal işlerle daha fazla ilişkileniyordu neyse ki küresel ölçekte imajını bu damgadan kurtardı. Ancak yine de kripto paraları suç için kullanan art niyetli kişiler var. Devletler kripto regülasyonlarına odaklanırken bu alandaki suçlara ayrı bir başlık açıyor. Hong Kong son kripto operasyonunu duyurdu.

Hong Kong Kripto Operasyonu

Cuma günü polis tarafından yapılan açıklamada, Hong Kong’lu bir lise öğrencisinin, 100 milyon HK$’dan (12,7 milyon ABD$) fazla şüpheli suç gelirini aklayan sınır ötesi bir yapıyı çökertmek üzere tutuklanan altı kişi arasında yer aldığı belirtildi. Polise göre, öğrencinin kripto para trade yapmak için hesaplarını kullanarak, suç gelirlerinin kökenini ve akışını gizleyerek grubun yasadışı fonları aklamasına yardımcı olduğundan şüpheleniliyordu.

Hong Kong Adası anti-triad ekibinden Kıdemli Müfettiş Chu Ming-man, dijital paraların nihayetinde tespit edilmekten kaçınmak için denizaşırı e-cüzdan hesaplarına aktarıldığını söyledi.

“Bu soruşturmada örgütün günde 1 milyon Hong Kong doları akladığını gördük. Üç ay içinde 100 milyon Hong Kong doları akladılar”.

Emniyet güçleri aldıkları istihbarat üzerine Nisan ayı sonlarında örgütü soruşturmaya başladı ve memurlar anakaradaki Çinli meslektaşlarından yardım istedi.

Kripto Suç Gelirleri

Örgüt, çeşitli dolandırıcılıklar yoluyla elde edilen suç gelirlerini toplamak için anakarada banka hesapları açtı. Üyeler daha sonra Hong Kong‘da altın takılar ve saatler gibi değerli eşyalar satın alarak yasadışı fonları aklamak için banka kartlarını kullandılar. Chu, grubun değerli eşyaların satışından elde edilen geliri alıp dijital paralar satın aldığını ve yasadışı fon akışını gizlemek için ekstra bir işlem katmanı oluşturduğunu söyledi.

“Bu, net bir iş bölümü olan ve polis soruşturmasının zorluğunu arttırmak için çok katmanlı yaklaşımlar kullanan iyi organize olmuş bir kara para aklama örgütüydü”.

Delil toplayan polisler Perşembe günü şehir genelinde düzenledikleri bir dizi baskınla beş erkek ve bir kadını tutukladı. Yaşları 22 ila 36 arasında değişen altı şüpheli arasında elebaşı olduğu iddia edilen kişi, iki çekirdek üye ve bir saatçi dükkânında çalışan bir kişi bulunuyordu. Emniyet güçlerine göre öğrenci, elebaşı olduğu iddia edilen iki kişiden biriydi. Şüpheliler Cuma günü öğleden sonra itibariyle hala gözaltındaydı. Emniyet güçleri soruşturmanın devam ettiğini ve başka tutuklamaların da olabileceğini belirtti.

Hong Kong’da kara para aklama 14 yıla kadar hapis ve 5 milyon HK$ para cezası ile cezalandırılmaktadır.