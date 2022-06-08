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Kripto Para ile 10 Milyon Noktada Anonim Ödeme Yapılabilecek!

Kripto paralarla ödeme hizmetleri genişliyor üstelik kullanıcıların gizlilik endişesine de cevap veren bir ürün geliştirildi.
20:15
8 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcılarının önemli bir kısmı bunları bir tasarruf aracı olarak görüyor ve ödemelerde de kullanmak istiyor. Elbette bu talep ödeme şirketlerinin iştahını da artırıyor. Çünkü bu alanda halen büyük bir boşluk var ve pastadan dilim almayı başaranlar gelecekte ciddi büyüme potansiyeline sahip olacak. Bu noktada önemli bir adım atıldı.

Kripto Paralarla Ödeme

Edge, KYC gerektirmeyen bir hesap kartını duyurdu. Kripto para alım satımına olanak sağlayan platform 10 milyondan fazla ticari terminalde kullanılabilecek. İşletmelerdeki pos cihazlarında kripto paralarla ödeme yapılmasına olanak sağlayan çok fazla proje bulunuyor. Bunların neredeyse hepsi benzer bir mantıkla çalışıyor. Fakat burada önemli olan şey, kart kullanımı için herhangi bir KYC zorunluluğunun bulunmamasıdır. Birçok yatırımcı finansal verilerini şirketler ve devletlerle paylaşmak istemediği için gizlilik odaklı kripto paraları ve tam sahiplik sunan cüzdanları kullanıyor.

Edge tarafından sağlanacak bankamatik kartlarında günlük 1.000 dolar harcama limiti olacak. Aylık toplam harcama tutarı 30 bin doları aşmayacağı için kartın kara para aklama ve terörizmin finansmanı düzenlemeleriyle uyumlu olduğu açıklandı. Ayrıca kart yalnızca Amerika’daki işletmelerde geçerli olacak.

Gizlilik Endişesi

Bilinçli kripto para kullanıcılarının bu varlıklarla ilgilenmesinin temelinde gizlilik yetenekleri geliyor. Edge‘in kurucu ortağı Paul Puey bu ihtiyaç sebebiyle attıkları adımın önemli bir atılım olduğunu söylüyor.

“Herhangi bir kişisel bilgiden ödün vermeden ve kartlarına bakiye yüklemek için olağan dışı ücretler ödemeden, Edge Mastercard ile kripto paraları kullanabileceksiniz. Bu gerçek bir atılımdır”.

Kartla ilişkili bir adres bulunmadığından, kullanıcılar online ödemelerde faturalandırma amacıyla herhangi bir ad ve adresi girebilirler. Edge, gizliliğe ek olarak yeni Mastercard’ında herhangi bir ücret de almayacak. Kullanıcılar para eklemek için BTC’lerini sattıklarında, şirket Coinmarketcap gibi üçüncü taraf sitelerden marj alınmadan spot döviz kurlarını kullanır.

Edge Mastercard, Patriot Bank, N.A. tarafından, Mastercard International lisansı altında ve fintech şirketi Ionia tarafından desteklenmektedir. Edge, 179 farklı ülkede 1,7 milyon kullanıcıya hizmet veriyor.

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