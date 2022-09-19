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Pazar günü erken saatlerde piyasa son derece pozitifti ancak bugün yatırımcılar kırmızıya boyanmış bir piyasaya uyandı. Stablecoinler hariç neredeyse tüm altcoinler güne çift haneli kayıplarla devam ediyor. Kan gölüne döndü tabiri tam olarak bugünler için kullanılıyor. Yaklaşık 2.000 dolar değer kaybeden BTC daha fazla düşüş yaşayabilir.

Ethereum (ETH) Uzman Yorumu

Merge sürecinin ETH fiyatını 2.400 dolara kadar taşıması bekleniyordu. Ancak kripto para piyasalarında zaman o kadar hızlı akıyor ki, her hafta daha büyük olumsuz gelişmeler yaşadık. Doğal olarak Ethereum fiyatı da bu süreçte kayıplarını sürdürdü. Peki kripto para uzmanlarının ETH fiyatıyla alakalı beklentileri neler?

Son kripto yükselişini Bitcoin 18.000 dolarlı seviyelerdeyken doğru tahmin eden kripto para gurusu Capo, birkaç dakika önce Ethereum özelinde bir paylaşım yaptı. Buna göre Ethereum fiyatı aşağıdaki grafiği takip edecek. Eğer Capo yine haklı çıkarsa bu sefer yatırımcıları çok daha fazla acı bekliyor.

Capo şunları söyledi;

“Ethereum için sonraki destekler 1240 ve 1250 dolar bölgesidir. H&S’nin boyun çizgisini test etmek için oradan küçük bir sıçrama bekliyorum ancak ardından daha büyük bir düşüş yaşayacağız. Benim ana hedefim 750-800 dolar aralığıdır. Bu seviye birkaç ay önce yerel dip olmalıdır”.

Bitcoin (BTC) Uzman Yorumu

Kral kripto para birimi henüz 25.200 dolar seviyelerindeydi ve Capo kendi sosyal medya hesabı üzerinden 18.000 dolarlı seviyelerin görüleceğini söyledi. Ardından 22.000 dolara kadar yeniden bir toparlanma olacağını tahmin etti. Son olarak Bitcoin 22.000 ile 23.000 dolar arasında zirve yapacak dedi. Dördüncü ve son tahminini de bugün paylaştı. Aşağıdaki grafiğe benzer bir tahmini zaten yaklaşık 10 gündür dillendiriyordu. Bu arada yukarıda bahsi geçen peş peşe 4 tahminin sonuncusu hariç (23.000 doları görmeden düştü, yine de büyük ölçüde tutturdu) hepsi başarıya ulaştı.

Bugün birkaç dakika önce paylaştığı son grafik ise aşağıdaki gibidir.

Capo grafikle ilgili şunları söyledi;

“ETH‘ye benzer. 18000-18100’e kadar biraz daha düşebiliriz. Ardından sahte bir yükseliş bizi 20.300 ile 20.600 dolar arasında sahte bir zirveye taşıyacak. Ardından beklediğim dibe yürüyeceğiz. Ana hedefim 14.000 dolar ile 16.000 dolar arasında yeni bir diptir”.

Umarız Capo son tahmininde haksız çıkar ve Bitcoin böyle bir dip görmez. Çünkü 14.000 dolara kadar gevşeme birçok altcoin için ölüm senaryosunun başlangıcı olabilir.