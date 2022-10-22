Kripto kışı Bitcoin ve ardından da altcoin'leri etkiledi. Bu yaşananlar şirketleri derinden etkiledi ve çöküşler birbiri ardına geldi.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Devam eden kripto ayı piyasası nedeniyle birçok şirket zorluklarla karşılaştı. Bu firmalardan bazıları finansal krizler nedeniyle faaliyetlerini sürdüremedi. Almanya merkezli bir kripto para bankası olan Nuri, ticari faaliyetlerini durdurma niyetini açıkladı.

Bu karar, aşırı zorlu piyasa koşulları ve kripto pazarını rahatsız eden kötü makroekonomik durumlardan kaynaklanıyor. Banka, bu durumu CEO’su aracılığıyla açıkladı ve müşterilerin 18 Aralık’a kadar paralarını çekebileceklerini belirtti. Bu arada, ticaret 30 Kasım’a kadar devam edecek.

Nuri Yatırımcılara Erişemiyor

Aşırı kötü piyasa koşullarının etkileri Nuri’yi sert bir şekilde etkiledi ve son birkaç ayda mali gücünü düşürdü. Sonuç olarak, risk sermayedarlarından ve kendisini satın alabilecek şirketlerden fon bulamayan Nuri, şirketi kapatmaya karar verdi. Ağustos ayında Nuri, faaliyetlerini finanse edemediğini beyan ederek iflas başvurusunda bulundu.

Son duyuruda Nuri’nin CEO’su Kristina Walcker-Mayer firmanın içinde bulunduğu durumu yorumladı. Kristina, mevcut durumun o kadar ağır olduğunu ve firmanın yatırımcı bulamadığını söyledi. Bu nedenle firma varlıklarını tasfiye etmeye karar verdi ve müşterilerden 18 Aralık’a kadar fonlarını çekmelerini istedi.

CEO, müşterilerin varlıklarının güvende kaldığına ve Nuri’nin iflasının onları etkilemediğine dair güvence verdi. Ancak, Nuri’nin platformunda kripto ticareti 30 Kasım’dan sonra artık devam etmeyecek.

Firmayı ağırlaştıran zorluklara rağmen, kripto para birimleri ve blok zinciri teknolojisini desteklemeye devam ediyor. Walter-Mayer, blok zinciri yeniliklerinin sonsuz fırsatlar sağlayacağını ve insanların yaşamlarına değer katacağını söyledi.

Kripto Kışı ve Etkilenen Şirketler

2022’deki kripto kışında zor durumdaki kripto firmaları arasında yer alan Terra Blockchain Mayıs ayında çöktü. Terra’nın yerel tokenı LUNA ve stablecoin UST firmayla birlikte çökerek yatırımcıların yüz milyonlarca dolar kaybetmesine neden oldu.

Terra’nın çöküşü, kripto endüstrisi genelinde bir dizi kayba neden oldu. Buna kripto aracılık firması Voyager Digital’in çöküşü ve Three Arrows Capital’in iflası da dahildi. Haziran ayında, İngiliz Virgin Adaları’ndaki bir mahkeme Three Arrows’un tasfiye memurlarının firmanın varlıklarına el koymasını onayladı.

Three Arrows meselesinden birkaç hafta sonra Voyager Digital, platformundaki tüm alım satım, para yatırma ve çekme işlemlerini durdurdu. Firmanın CEO’su Stephen Ehrlich, mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında kararın zor ama uygun olduğunu söyledi.

Celsius Network de Terra Collapse’ten etkilenen firmalar arasında yer aldı. Sonuç olarak firma, platformundaki para çekme, transfer ve takas işlemlerini askıya aldı ve daha sonra 11. Bölüm İflas başvurusunda bulundu. Celsius’un iflas davasına ilişkin yasal işlemler halen New York Güney bölgesi iflas mahkemesinde devam etmekte.

Bu arada, Terra’nın kurucu ortağı Do Kwon hala serbestken, Güney Koreli yetkililer tutuklanmasını kanıtlarla bekliyor. Güney Koreli savcılar Do Kwon’u piyasa yasalarını ihlal etmekle suçluyor.