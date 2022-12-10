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Kripto Para Devlerinde Son Durum! Beklenen Yükseliş Ne Zaman Gelecek?

Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum'da (ETH) son durum ne? Yatırımcıların merakla beklediği ralli ne zaman!
00:07
10 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bazı yüksek profilli kripto para şirketlerinin iflas ettiği ilginç bir yılın ardından, boğalar 2022’nin güçlü bir notla bitmesini beklerken ayılar ise gelecek yıl kalelerini korumaya ve düşüşü uzatmaya çalışabilir. Peki, Bitcoin (BTC) ve Ethereum’da (ETH) en az dirençli yol hangisi? Öğrenmek kripto para birimlerinin grafiklerini inceleyelim!

İçerik Rehberi

Bitcoin (BTC)

Bitcoin’de etkili olmaya çalışan boğalar, 7 Aralık’ta 16.787 dolar desteğine başarıyla tutundu ve bu durumda daha düşük seviyelerde güçlü bir talep olduğunu işareti olabilir. Alıcılar, 8 Aralık’ta Bitcoin’i 20 günlük üstel hareketli ortalama seviyesi olan 17.004 doların üzerine çıkardı. 20 günlük EMA ve orta noktaya yakın göreceli güç endeksi (RSI), yakın vadede keskin bir hareketin pek mümkün olmadığının bir göstergesi sayılabilir. Genellikle dar bir aralık içerisinde devam eden fiyat hareketi trend’e yol açan bir aralık genişlemesi izleyebilir.

Bununla birlikte kripto para biriminin fiyatı, 17.622 dolar ile 50 günlük basit hareketli ortalama olan 18.046 dolar arasındaki direnç bölgesinin üzerine çıkarsa, BTC/USDT paritesi bir trend değişikliğinin sinyalini verebilir. Parite daha sonra 20.000 dolara ve ardından 21.500 dolara yükselme girişiminde bulunabilir. Aksine fiyat 16.787 doların altına düşerse, ayılar pariteyi 15.476 dolarda bulunan ana desteğe çekmeye çalışabilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum 7 Aralık tarihinde 20 günlük EMA seviyesi olan 1.254 doların altına düştü. Ancak ayılar daha düşük seviyeleri koruma mücadelesini kaybetti. Boğalar ETH’ı daha düşük fiyat seviyelerinden satın aldı ve fiyatı 8 Aralık tarihinde 20 günlük EMA’nın üzerine çıkardı. Ayrıca alıcılar bir kez daha fiyatı 50 günlük SMA’da bulunan 1.331 dolar genel direncinin üzerine çıkarmaya çalışabilir. Bunu başarabilirlerse, ETH/USDT paritesi alçalan kanalın direnç çizgisine doğru yükselebilir. Varsayımın aksine Ethereum fiyatı 50 günlük SMA’dan gerilerse, parite birkaç gün daha aralığın içinde işlem görebilir. Orta noktanın hemen üzerindeki RSI’nın da kısa vadede bir konsolidasyona işaret ettiği belirtiliyor.

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