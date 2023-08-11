Coinbase‘in Layer 2 Blockchain‘i Base’deki günlük aktif kullanıcı sayısı resmi olarak kullanıma açılmasından bir gün sonra ilk kez 100 bin seviyesini aştı. Aktif kullanıcı sayısındaki artış kısmen friend.tech sosyal ağı ile ilişkilendiriliyor.

Coinbase’in Base’inin Yükselişi

Coinbase’in resmi olarak 9 Ağustos’ta kullanıma açtığı Layer 2 Blockchain’i Base‘deki günlük aktif kullanıcı sayısı 10 Ağustos’ta ilk kez 100 bin seviyesini aşarak önemli bir kilometre taşına ulaştı. TK Research’ün Dune üzerinde düzenlediği verilere göre, bir önceki gün 100 binin hemen altını gören metrik 136 bini aştı ve bugün yeni bir zirveye ulaşma yolunda ilerliyor.

Ağdaki aktivite artışı, kullanıcıların diğer kullanıcıların paylaşımlarını takas etmelerine imkan tanıyan Twitter bağlantılı bir uygulama olan friend.tech adlı yeni bir sosyal ağ projesinin kullanıma sunulmasıyla ilişkilendiriliyor. friend.tech’te bir kullanıcının paylaşımına sahip olmak, hem o kullanıcının içeriğine erişim hem de o kullanıcıyla mesajlaşma olanağı sağlıyor.

Marka Bilinirliği İçin Base Tercih Edildi

“Racer” olarak bilinen friend.tech’in kurucusu, projenin Base Blockchain‘i üzerinde kullanıma sunulmasına ilişkin olarak “Büyük Layer 2’lerin çoğu oldukça geliştirici dostu olsa da, Base’in ana cazibesi Coinbase’in çoğu insanın kullanmakta rahat hissedeceğini düşündüğümüz güvenilir bir marka olmasıydı.” dedi. Racer, friend.tech’in henüz yeni olan Base’de ulaştığı popülarite için ise “Base ekibini seviyoruz; harika bir enerjileri var. Bence orada her şey daha yeni başlıyor.” ifadelerini kullandı.

Base, Ethereum üzerinde inşa etmek için güvenli, düşük maliyetli ve geliştirici dostu bir yol sağlamayı amaçlayan bir Layer 2 Blockchain’i olarak öne çıkıyor. ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase’de kuluçkaya yatırılan Base, Optimism (OP) ile yapılan iş birliğiyle OP stack’i üzerine inşa edildi.

Kripto para borsası Coinbase, Base Blockchain’inin ana ağını 9 Ağustos’ta 100’den fazla uygulama ve hizmet sağlayıcısıyla birlikte resmi olarak herkesin kullanıma açtı.