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Kripto Kahininden Bitcoin Müjdesi! Boğa Sezonu İçin Büyük Sinyal!

Eski ve yeni yatırımcılar arasındaki fark ne? Neden herkes pişman olacak? Popüler analist Bitcoin için neler söyledi?
23:00
29 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

2022 yılı kripto paralar ve hisse senetleri için hiç iyi bir dönem olmadı. Günler sonra 2023 başlıyor. Peki seneye dair umut var mı? Yüzlerce farklı analist, şirket 2023 yılına dair çeşitli tahminlerde bulundu, raporlar yayınladı. Bunların en dikkat çekici olanları sizlerle paylaştık çünkü farklı bakış açıları bu alanda en fazla ihtiyaç duyulan şeydir.

Kripto Para Yatırımcılarına Uyarı

Türk kripto para yatırımcılarının önemli kısmı 2017 yılından bu yana sektörle ilgileniyor ve ciddi tecrübeler edindiler. Onlar son 2 yılda bu alana giriş yapan yeni yatırımcılara göre bugünlerde çok daha rahat. Çünkü iki türlü kayıpla da acı biçimde yüzleştiler. İlki 2017 yılında yaşanan boğada ciddi kazançlar elde edip kar satışı yapamamanın verdiği acıydı. İkincisi ise sonrasında gelen ayı sezonunda yeterince dipten altcoin toplayamamış olmamanın verdiği hüzündür. Şöyle düşünün kripto paralarla ilgileniyorsunuz ve X altcoini 1 dolardan alma fırsatınız oluyor. Ancak siz 0,5 dolara düşeceğini bekleyerek alımdan kaçınıyorsunuz, sonrasında 2021 boğası geliyor ve o kripto para 250 doların üzerine çıkıyor. Bunun sayısız örneğini Twitter’da kısa bir araştırmayla görebilirsiniz. Bu yazıyı okuyan yatırımcıların da benzer acı tecrübeler yaşadığından eminim.

Para kaybetmek kadar elindeki fırsatı kaçırıp para kazanamamakta yatırımcıya acı verir. Eğer 2017 yılında birkaç kuruşa DOGE alma fırsatınız varken bunu değerlendirip çok az bir karla satmış olsaydınız bugün ne kadar demek istediğimiz anlardınız. Bu yeni yatırımcılar için yaptığım bir uyarıydı, eğer kripto paralar yok olup gitmezse bundan birkaç yıl sonra bugünlerin depresif havasının nasıl bir fırsat dönemi olduğunu yaşayarak tecrübe edeceksiniz, edeceğiz. Elbette birçok kripto para sonraki boğa sezonuna sağ çıkamayacak ve aldığınız her altcoin devasa yükselişler yaşamayacak. Özetle alım ve satım için pişmanlıklar iş işten geçtikten (fırsatlar kaçtıktan) sonradır. Günün sonunda herkes pişman olacak.

2023 Bitcoin Müjdesi

Şimdi bugüne dönelim ve yarına dair popüler uzmanlardan birinin ne dediğine bakalım. Rekt Capital takma adıyla bilinen deneyimli kripto para analisti yüz binlerce takipçisini bugün uyardı. Bugün 16.623 dolar seviyesinde olan Bitcoin fiyatının önümüzdeki yıl %176’dan fazla artış  yaşayabileceğini söyledi. Analist, tahminlerini dört yıllık döngü ilkelerini kullanarak Bitcoin’in tarihsel fiyat hareketine dayandırıyor. Bu modele göre, bir piyasa döngüsünün her aşaması için dört yıl uzunluğunda mumlar vardır. Birinci mum boğa piyasasının zirvesi, ikinci mum ayı piyasası, üçüncü mum yukarı yönlü bir potansiyel ile dibe vuruş ve dördüncü mum toparlanma ve yeni bir trendin başlangıcıdır.

“Teknik olarak, BTC 3. Mum’un en fazla yükseldiği yıl 2019’du. 2019’da BTC, Mum 1 ve Mum 2 direncine 13.900 dolardan (siyah) yükseldi. Bu nedenle teknik olarak 2023 Mum 3, Mum 1 ve 2 direncini en fazla ~46.000 dolar seviyesinde işaretlemek için %176’nın üzerinde artacak”.

Fakat bir uyarısı daha var.

“BTC 2023 Mum 3’te aşağı yönlü fitilleme yapmadığı sürece… BTC’nin +%234’lük bir ralliyi tekrarlaması teknik olarak olası değildir, çünkü böyle bir hareket fiyatın ~46.000 doların ötesinde ~55.000 dolar yükseldiğini görecektir, bu da bir zamanlar 13.900 dolar olduğu gibi yeni 4 Yıllık Döngü direnci.”

Rekt, daha fazla yükselişin olası görünmediğini söylüyor. Yani bu analiste göre de önümüzdeki yıl 2021’e benzeyen ve BTC’ye yeni ATH seviyesi getiren bir boğa olmayacak. Ancak altcoinleri rahatlatabilecek bir orta ölçekli boğa sezonu yaşayacağız. Bu da birçok kripto paranın mevcut seviyesinden ortalama 4-5 kat değerleneceğini gösteriyor.

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