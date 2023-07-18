Kripto endüstrisinde kayda değer başarısızlıklara rağmen son dört yılda istihdamda önemli bir artış yaşandı. Kripto araştırma şirketi K33 tarafından hazırlanan bir rapora göre, kripto sektöründe çalışan bireylerin sayısı 2019’dan bu yana yaklaşık %160 arttı. Bu araştırmaya göre 2019’da yaklaşık olarak 73.000 kişi kripto sektöründe çalışırken günümüzde 190.000 kişi kripto sektöründe çalışıyor.

Bitcoin Fiyatıyla İstihdam Oranı Arasındaki İlişki

İstihdam edilen kişi sayısı 2021 Kasım’da 211.000 profesyonel çalışanla zirveye ulaşmıştı. Bu Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68.000 doları gördüğü döneme denk geliyor. Bitcoin fiyatının 2019’da 7.200 dolar seviyesinden %300’ün üzerinde artış gördüğü dönemde kripto sektörü istihdamındaki büyüme de etkilendi. Bu durum piyasa dinamikleri ile iş gücü arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor. 2021’den bu yana çalışan sayısında %11’lik bir düşüş yaşanırken dört yıllık süreçte istihdam önemli oranda arttı. Özellikle kripto para borsası Kraken personel sayısında önemli bir artış yaşadı. Borsanın İnsan Kaynakları Sorumlusu Pranesh Anthapur’a göre 2019’dan bu yana çalışan sayısı %150’nin üzerinde arttı. Anthapur, Kraken operasyonları ölçeklendirmek için doğru yetenekleri şirkete kazandırmanın önemini vurgularken Kraken’ın piyasa döngülerinden bağımsız olarak çalışanlarını elde tutma konusunda tutarlı bir yaklaşım sürdürdüğünü belirtti.

Kripto Sektöründe İş Kayıpları

Kripto sektörünün önde gelen Coinbase, Binance ve Dapper Labs gibi büyük şirketlerinde işgücü azaltma uygulamaları nedeniyle işten çıkarmalar yaşandı. Binance Mayıs ayında duyurulan %20’lik personel azaltımının ardından yakın zamanda 1.000’den fazla çalışanı işten çıkardığını bildirdi. Todayq News tarafından 15 Kasım 2022 tarihli bir rapora göre kripto endüstrisinde diğer teknoloji sektörlerine göre daha az iş kaybı görüldü. Araştırmalar kriptoyla ilgili işten çıkarmaların teknoloji sektöründeki toplam iş kayıplarının yalnızca %4’ünü oluşturduğunu gösterdi. Rapora göre 2022’de teknoloji endüstrisinde 100.000 iş kaybı yaşanırken kripto sektöründe 4.695 iş kaybı yaşandı. Ancak önümüzdeki yıllarda kripto sektöründe yaşanabilecek olumlu gelişmeler çalışan sayısının artışına neden olabilir. Birçok yatırım yönetim şirketi spot ETF başvurularının onaylanması halinde Bitcoin’e ilgi gösterebilir. Gelişmiş ülkeler kripto sektörünü destekler ve düzenleyici yasalar çıkarırsa kripto sektöründe yaşanacak olumlu gelişmelerle çalışan sayının artması gözlemlenebilir.