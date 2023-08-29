Kripto para piyasası, sabah saatlerinde güne yükseliş ile başlasa da gün içerisinde yeniden düşüşe geçti. Son 24 saatte ortalama %1 değer kaybeden XRP ise 0,51 dolar seviyelerine geriledi. Ayrıca XRP‘deki son durumu değerlendiren kripto analiz platformu Santiment, kritik metriklerdeki düşüşe dikkat çekti ve güncel verileri paylaştı. Santiment’in verilerine göre 7 günlük aktif adreslerde ve ağ aktivitesinde çarpıcı düşüşler görüldü.

XRP, 0,5 Dolar Seviyelerine Yaklaştı

Kripto para piyasası, sabah saatlerinde güne yükseliş ile başlasa da gün içinde yeniden düşüşe geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 25.900 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi, BTC’nin yeniden düşüşe geçmesi ile birlikte gün içinde çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti.

Hafta içerisinde 0,5 dolar desteği ile 0,53 dolar seviyeleri arasında seyreden XRP, hafta içerisinde birçok kez test etmesine rağmen 0,5 dolar desteğini korumayı başardı. Ancak 0,53 dolar seviyelerini aşamayan XRP, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de ortalama %1 değer kaybederek 0,51 dolar seviyelerine geriledi ve yeniden 0,5 dolar desteğine önemli ölçüde yaklaşmış oldu. Temmuz ayının ortalarında Ripple davasında çıkan kararın etkisiyle güçlü bir yükseliş yaşayan XRP’de son haftalarda kaydedilen değer kayıpları ile birlikte trend büyük ölçüde tersine döndü. Ayrıca XRP’deki değer kaybının yanı sıra kripto analiz platformu Santiment’in güncel verilerine göre kritik metriklerde de çarpıcı düşüşler kaydedildi.

Kripto Analiz Platformu Güncel Verileri Paylaştı

Kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin de etkisiyle XRP‘deki değer kayıpları hız kazanırken kripto analiz platformu Santiment, kritik göstergelerdeki düşüşe dikkat çekti ve güncel verileri paylaştı. Kripto analiz platformu Santiment’in verilerine göre 7 günlük aktif adreslerde çarpıcı bir düşüş kaydedildi.

Öte yandan XRP’deki son haftalarda hız kazanan değer kaybı ve 7 günlük aktif adreslerdeki düşüşün yanı sıra ağ büyümesinde de son geçen haftadan bu yana önemli bir düşüş görüldü. Ripple davasında yaşanan gelişmeler, XRP’nin Temmuz ayının ortalarında yatırımcıların yeniden ilgi odağı olmasına neden olsa da haftalardır hız kazanan değer kaybı XRP’nin bu süreçte popülaritesindeki artışın tersine döndüğünü ortaya koydu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.