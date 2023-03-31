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Kripto para piyasalarında tokenlerinin değerini artırmak için ekipler çeşitli stratejiler oluşturuyor. Peki en başarılı kim? Shiba Coin gibi meme coinler gönüllülük esasına bağlı yakım yapıyor. Bugünlerde Shiba Coin istisna olarak uygulamaların kullanılması halinde yakımı tetikleyecek mekanizmalar üzerinde de çalışıyor. Fakat bu alanda en başarılı olan, altcoin kralı Ethereum’dur.

Ethereum (ETH) Yakım

Yakılan Ethereum miktarı artıyor. Bu durum, ihracın şimdiye kadarki en yüksek deflasyon seviyesine ulaşmasına neden oldu ve bu da ETH arzını daraltıyor. Ether arzı şimdiye kadarki en hızlı biçimde daralıyor. Fakat bu daha buz dağının görünen yüzü olabilir. Uzun süredir ETH arzının bir sonraki boğa sezonunda ağda artan işlemlerle birlikte, gas ücretleri de eş zamanlı artacağı için çok hızlı biçimde eriyeceğini söylüyoruz. Bu durum hem dolaşım arzını daraltacak hem de ETH için deflasyon hikayesinin daha fazla alıcı bulmasıyla fiyatta ciddi artışları tetikleyebilecek.

Yakma işlemi, gas kullanımını optimize etmek için Eylül ortasında EIP-1559 ile başlatıldı. Bunun yan etkisi, ağ kullanımı yoluyla üretilenden daha fazla Ethereum’un yakılmasıdır. Bu, ihracın negatif veya deflasyonist olduğu anlamına gelir.

Ethereum (ETH) Deflasyon

Ultrasound Money tarafından sağlanan verilere göre geçtiğimiz ay arz artışı -0,33% oldu. Daha kısa bir günlük zaman diliminde, deflasyon şu anda -0,5% seviyelerinde. Merge ile 15 Eylül’den bu yana Ethereum arzı 72.186 ETH azalarak mevcut fiyatlarla yaklaşık 130 milyon doların yakılmasını sağladı. Gelecek yıl bu zamana kadar Ethereum arzının 1,3 milyon ETH daha azalarak yaklaşık 119 milyona düşeceği tahmin ediliyor. Saatte yaklaşık 123 ETH yakılıyor ve bu yakımın %15’i UniSwap desteğiyle gerçekleşiyor.

Ethereum ağında birçok popüler uygulama var ve bunlar kullanıldıkça gas (işlem ücreti) oluşuyor. Bu işlem ücretinin de bir kısmı yakıma gittiği için otomatikten ETH daha fazla işlem gördükçe daha kıt hale gelecek.

Stake edilen Ethereum açısından, Beacon Chain üzerinde kilitli 17,9 milyon ETH bulunmaktadır. Bu, toplam dolaşımdaki arzın yaklaşık %15’ini temsil eden tahmini 32 milyar dolara tekabül ediyor. Fiyatın kısa vadede negatif dalgalanmasına neden olabilecek bu adım uzun vadede ETH stake için talebin daha da artmasını sağlayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.