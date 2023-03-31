Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Kral Kesinlikle Bu! 130 Milyon Dolarlık Altcoin Yakımı!

Popüler altcoin uzun vadede yatırımcılara ciddi kazanç getirebilir. Son veriler bize ne anlatıyor?
13:25
31 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında tokenlerinin değerini artırmak için ekipler çeşitli stratejiler oluşturuyor. Peki en başarılı kim? Shiba Coin gibi meme coinler gönüllülük esasına bağlı yakım yapıyor. Bugünlerde Shiba Coin istisna olarak uygulamaların kullanılması halinde yakımı tetikleyecek mekanizmalar üzerinde de çalışıyor. Fakat bu alanda en başarılı olan, altcoin kralı Ethereum’dur.

Ethereum (ETH) Yakım

Yakılan Ethereum miktarı artıyor. Bu durum, ihracın şimdiye kadarki en yüksek deflasyon seviyesine ulaşmasına neden oldu ve bu da ETH arzını daraltıyor. Ether arzı şimdiye kadarki en hızlı biçimde daralıyor. Fakat bu daha buz dağının görünen yüzü olabilir. Uzun süredir ETH arzının bir sonraki boğa sezonunda ağda artan işlemlerle birlikte, gas ücretleri de eş zamanlı artacağı için çok hızlı biçimde eriyeceğini söylüyoruz. Bu durum hem dolaşım arzını daraltacak hem de ETH için deflasyon hikayesinin daha fazla alıcı bulmasıyla fiyatta ciddi artışları tetikleyebilecek.

Yakma işlemi, gas kullanımını optimize etmek için Eylül ortasında EIP-1559 ile başlatıldı. Bunun yan etkisi, ağ kullanımı yoluyla üretilenden daha fazla Ethereum’un yakılmasıdır. Bu, ihracın negatif veya deflasyonist olduğu anlamına gelir.

Ethereum (ETH) Deflasyon

Ultrasound Money tarafından sağlanan verilere göre geçtiğimiz ay arz artışı -0,33% oldu. Daha kısa bir günlük zaman diliminde, deflasyon şu anda -0,5% seviyelerinde. Merge ile 15 Eylül’den bu yana Ethereum arzı 72.186 ETH azalarak mevcut fiyatlarla yaklaşık 130 milyon doların yakılmasını sağladı. Gelecek yıl bu zamana kadar Ethereum arzının 1,3 milyon ETH daha azalarak yaklaşık 119 milyona düşeceği tahmin ediliyor. Saatte yaklaşık 123 ETH yakılıyor ve bu yakımın %15’i UniSwap desteğiyle gerçekleşiyor.

Ethereum ağında birçok popüler uygulama var ve bunlar kullanıldıkça gas (işlem ücreti) oluşuyor. Bu işlem ücretinin de bir kısmı yakıma gittiği için otomatikten ETH daha fazla işlem gördükçe daha kıt hale gelecek.

Stake edilen Ethereum açısından, Beacon Chain üzerinde kilitli 17,9 milyon ETH bulunmaktadır. Bu, toplam dolaşımdaki arzın yaklaşık %15’ini temsil eden tahmini 32 milyar dolara tekabül ediyor. Fiyatın kısa vadede negatif dalgalanmasına neden olabilecek bu adım uzun vadede ETH stake için talebin daha da artmasını sağlayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
İlgili Yazılar
Kritik Seviyedeki Hedefler Belirlendi! İşte BTC, ETH, DOGE, XRP ve SOL Tahmini!
Kritik Seviyedeki Hedefler Belirlendi! İşte BTC, ETH, DOGE, XRP ve SOL Tahmini!
Onları Takip Edenler Kazandı! Bitcoin, Ethereum Ve XRP Fiyatını Bu 5 Analist Doğru Tahmin Etti!
Onları Takip Edenler Kazandı! Bitcoin, Ethereum Ve XRP Fiyatını Bu 5 Analist Doğru Tahmin Etti!
Ethereum’da Kritik Metrik Son 8 Yılın Rekorunu Kırdı: ETH, Yeni Bir Ralliye mi Hazırlanıyor?
Ethereum’da Kritik Metrik Son 8 Yılın Rekorunu Kırdı: ETH, Yeni Bir Ralliye mi Hazırlanıyor?
ETH Yatırımcısı Kulak Arkası Yapmasın! Ethereum (ETH) Fiyatı Buraya Gidiyor!
ETH Yatırımcısı Kulak Arkası Yapmasın! Ethereum (ETH) Fiyatı Buraya Gidiyor!
Alım Satımın Kralı Analist Ethereum’ İçin 2.000 Doları İşaret Etti Ve Ekledi: Önünde Engel Kalmadı!
Alım Satımın Kralı Analist Ethereum’ İçin 2.000 Doları İşaret Etti Ve Ekledi: Önünde Engel Kalmadı!
Piyasadaki Yükseliş Hız Kazanıyor: Ethereum (ETH), Kritik Direnci Aştı!
Piyasadaki Yükseliş Hız Kazanıyor: Ethereum (ETH), Kritik Direnci Aştı!
İşte Öne Çıkan Altcoinler! BTC, ETH, XRP, DOGE, SOL’da Kritik Seviyeler!
İşte Öne Çıkan Altcoinler! BTC, ETH, XRP, DOGE, SOL’da Kritik Seviyeler!
Tarihi 12 Nisan Günü Yaklaştı! Piyasayı Etkileyen Bitcoin Değilse Ethereum’a Bakın! Balinalar Ne Yapıyor?
Tarihi 12 Nisan Günü Yaklaştı! Piyasayı Etkileyen Bitcoin Değilse Ethereum’a Bakın! Balinalar Ne Yapıyor?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Alım Fırsatı Mı? Stacks (STX), Mina (MINA), AGIX, Aptos (APT) ve DASH Yorum!
Axie Infinity (AXS) İçin Güzel Haber! Yeni Ortaklık ve Daha Fazlası!
Yüzde 63 Yükseliş Sinyali Geldi! Nisan Ayından Önce Bu 3 Altcoin’e Bakmadan Geçmeyin!
Altcoinler Yükselecek Mi? Güncel BTC, XRP, AVAX, CHZ, DOGE ve MASK Yorum!
Ya Tamam Ya Devam! Yatırımcıların Yakından Takip Ettiği Bu Altcoin İçin Vakit Daralıyor!
Güncel NFT Haberleri
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Merkezsiz Borsa (DEX) Nedir?
Heyecanla Bekleniyordu dYdX Artık Başlatıyor! DeFi Altcoin Uçabilir!
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023