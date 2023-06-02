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  •   Komisyon Üyesinden Yazılı Açıklama Geldi: CFTC, Kripto Düzenlemelerinde Revizyona mı Gidiyor?

Komisyon Üyesinden Yazılı Açıklama Geldi: CFTC, Kripto Düzenlemelerinde Revizyona mı Gidiyor?

Özet

  • CFTC, yüksek volatilitenin doğurduğu risklere ve saklama hizmetlerindeki bazı sorunları ele alan yeni kripto düzenlemeleri adına harekete geçti.
  • CFTC üyesi Christy Goldsmith Romero, komisyonun resmi web sitesinden yazılı bir açıklama yaptı.
  • Yapılan açıklamada, kripto düzenlemeleri adına risk yönetimi gereksinimlerinin yeniden ele alınması gerektiği vurgulandı.
13:53
2 Haziran 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), firmaların kendilerini kripto para birimlerinin yüksek volatilitesine ve müşterilerin dijital varlıklarını tutmanın ilişkili risklerine hazırlamaları gerektiğini vurgulayarak risk yönetimi düzenlemelerinin kapsamlı bir şekilde yenilenmesini önerdi.

ABD’de Kripto Para Düzenlemeleri Yeni Bir Boyut mu Kazanıyor?

TerraUSD çöküşü ve FTX iflası gibi son yıllarda yaşanan birçok olumsuz gelişme, dünyanın birçok ülkesindeki mali düzenleyici kurumların kripto para birimlerine yönelik daha katı düzenlemeleri benimsemesine neden oldu. Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance de dahil olmak üzere pek çok kripto şirketi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başta olmak üzere düzenleyici kurumların radarına girdi. Kripto şirketleri ile düzenleyiciler arasındaki gerilim zaman içerisinde tırmanırken aynı zamanda çok sayıda kripto şirketi çeşitli soruşturmalar ve davalar ile karşı karşıya kaldı.

Kripto şirketleri veya kripto ilişkili şirketler arasında yaşanan iflas dalgası, düzenleyicilerin daha katı kurallarda ısrarcı omasını sağladı. Son olarak da CFTC, firmaların kendilerini kripto para birimlerinin yüksek volatilitesine ve müşterilerin dijital varlıklarını tutmanın ilişkili risklerine hazırlamaları gerektiğini vurgulayarak risk yönetimi düzenlemelerinin kapsamlı bir şekilde yenilenmesini önerdi.

CFTC Üyesinden Açıklamalar

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu üyesi Christy Goldsmith Romero, CFTC’nin resmi web sitesinden yaptığı yazılı bir açıklama ile dijital varlıklar, yapay zeka ve bulut hizmetleri gibi gelişmekte olan teknolojilerin önemli riskler getirdiğini ve CFTC‘yi düzenleyici gözetim ve risk yönetimi gereksinimlerini yeniden değerlendirmeye zorladığını belirtti. Romero, 1 Haziran’da yaptığı bu açıklamada, dijital varlıkların bankalar ve aracı kurumlarla artan entegrasyonuna ve bu gelişmelerin ortaya çıkardığı gelişen risklere dikkat çekti.

CFTC, şu anda en temelde yüksek volatilite ve saklama uygulamalarıyla ilişkili riskleri ele alarak, yatırımcı korumasını geliştirmeyi ve finansal sistemin istikrarını ve bütünlüğünü sağlamayı amaçlamakta.

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