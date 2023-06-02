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GameFi (GAFI), son dönemde kripto para dünyasının ve oyun dünyasının biriyle etkileşime geçerek ortaya çıkan yeni bir fenomen olan GameFi’den (Game Finance) ilham alınarak oluşturulmuş Blockchain tabanlı Web3 oyun platformudur. GameFi ise geleneksel oyunların ötesine geçerek oyunculara gerçek para kazanma fırsatı sunan bir ekonomik modeli ifade etmektedir.

GameFi Nedir?

GameFi, oyunlarla ve finansın birleştiği yeni nesil bir ekonomik modeldir. Geleneksel oyunlarda, oyuncular genellikle oyun içi öğeler kazanırken bunları gerçek para karşılığında satamazlar. Ancak, GameFi ile oyuncular oyun içinde yaratılan ekonomi üzerinden gerçek para kazanabilir ve söz konusu varlıkların ticaretini yapabilirler. Bu, oyun dünyasında bir devrim yaratmış ve oyunculara oyun oynayarak kazanç sağlama imkanı sağlamıştır.

Kripto dünyasında GameFi’de Blockchain teknolojisinin avantajlarından yararlanmaktadır. Oyun içi ekonomi, merkeziyetsiz bir şekilde yönetilen akıllı sözleşmeler aracılığıyla sağlanır. Bu şekilde oyuncuların güvenli bir şekilde oyun içi öğeleri alıp satmasını ve ticaretini yapmasını mümkün olmaktadır. Ayrıca, GameFi projeleri genellikle token’izasyonu kullanır ve oyunculara oyun içi öğelerin sahipliğini belgeleyen dijital token’lar verir.

GameFi (GAFI) Nedir?

GameFi, oyunlarla ve finansı oynadıkça kazan (P2E) türü oyun modeliyle birleştiren, Blockchain tabanlı bir Web3 oyun platformudur. Yatırımcılara, trader’lara ve oyun geliştiricilerine bir fırlatma rampası (launchpad) olarak hizmet vermektedir. GameFi, bir Blockchain oyunları paketi ve oyun içi öğelerin ticareti için bir pazar yeri de sağlamaktadır. Oyuncular, kazançlarını ve sahip oldukları oyun için öğelerin takibini yapmak için özel araçlar da dahil olmak üzere tüm Blockchain tabanlı oyunlara tek bir yerden erişebilirler. Dahası, trader’lar herhangi bir oyundan ve herhangi bir Blockchain’den kazanç sağlanan oyun için öğeleri alıp satabilir.

GAFI ise GameFi’nin platformlarının temel platform ve yönetişim token’idir. Tüm ekosistem işlemleri için işlem ücretlerini ödemek için kullanılır. Buna ek olarak, GAFI coin yönetişim ve staking için de kullanılabilmektedir.

GameFi’nin platformları, ekosisteminde farklı amaçlara hizmet eden çeşitli temel özelliklerden oluşur:

Oyun Toplayıcı: GameFi, kullanıcıların standartlaştırılmış bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla herhangi bir Blockchain’den oyunlara ve oyun içi öğelere erişmesine imkan tanıyan bir oyun toplayıcı olarak çalışır. Oyuncuların oyun içi öğeleri ve NFT’leri için bir veritabanı görevi görür. Ayrıca kullanıcıların oyundan kazanca olan süreç için bir izleme aracı olarak da hareket eder.

GameFi, kullanıcıların standartlaştırılmış bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla herhangi bir Blockchain’den oyunlara ve oyun içi öğelere erişmesine imkan tanıyan bir oyun toplayıcı olarak çalışır. Oyuncuların oyun içi öğeleri ve NFT’leri için bir veritabanı görevi görür. Ayrıca kullanıcıların oyundan kazanca olan süreç için bir izleme aracı olarak da hareket eder. Oyun Fırlatma Rampası: GameFi’nin platformu, oyun geliştiricileri için bir fırlatma rampası görevi de görmektedir. GameFi, oyun projeleri için ilk oyun tekliflerini (IGO’lar) sunan ilk launchpad olduğunu iddia ederek oyunculara oyun içi öğelere erken erişim imkanı sunarken, GameFi topluluğunun oyuncularıyla etkileşim kurmalarına imkan tanımaktadır.

GameFi’nin platformu, oyun geliştiricileri için bir fırlatma rampası görevi de görmektedir. GameFi, oyun projeleri için ilk oyun tekliflerini (IGO’lar) sunan ilk launchpad olduğunu iddia ederek oyunculara oyun içi öğelere erken erişim imkanı sunarken, GameFi topluluğunun oyuncularıyla etkileşim kurmalarına imkan tanımaktadır. Oyun Pazar Yeri: GameFi, oyunculara özellikle Blockchain tabanlı oyun ürünlerine odaklanmış, çok zincirli GameFi NFT pazar yerine erişim imkanı sunar. Dahası, oyuncular akıllı sözleşmelerle güvence altına alınan bir takas mekanizmasını kullanarak oyunlar arası NFT işlemlerini gerçekleştirebilirler.

GameFi, oyunculara özellikle Blockchain tabanlı oyun ürünlerine odaklanmış, çok zincirli GameFi NFT pazar yerine erişim imkanı sunar. Dahası, oyuncular akıllı sözleşmelerle güvence altına alınan bir takas mekanizmasını kullanarak oyunlar arası NFT işlemlerini gerçekleştirebilirler. Oyun Hızlandırıcı: GameFi Hızlandırıcısı, geleneksel oyun şirketlerinin Blockchain bileşenlerini oyunlarına entegre etmelerine ve oyuncuların oyun oynayarak kazanç sağlamalarına yardımcı olmak için önceden oluşturulmuş çerçeveler ve araçlar sunar.

GameFi Hızlandırıcısı, geleneksel oyun şirketlerinin Blockchain bileşenlerini oyunlarına entegre etmelerine ve oyuncuların oyun oynayarak kazanç sağlamalarına yardımcı olmak için önceden oluşturulmuş çerçeveler ve araçlar sunar. Verim Loncası: Kullanıcılar, GameFi Yield Guilds (Verim Loncası) aracılığıyla farklı oyun finans kasalarına girerek pasif gelir sağlayabilmektedirler. Örneğin, kullanıcılar GameFi’nin IGO token’larından bazılarına karşılık olarak GAFI token’larını stake ederek pasif gelir sağlayabilirler.

Kullanıcılar, GameFi Yield Guilds (Verim Loncası) aracılığıyla farklı oyun finans kasalarına girerek pasif gelir sağlayabilmektedirler. Örneğin, kullanıcılar GameFi’nin IGO token’larından bazılarına karşılık olarak GAFI token’larını stake ederek pasif gelir sağlayabilirler. Minigames: GameFi ayrıca yeni kullanıcıları NFT’lere alıştırmak ve onları P2E türü oyun modelini kullanmaya teşvik etmek için tasarlanmış basit Blockchain oyunlarına sahiptir.

GameFi ayrıca yeni kullanıcıları NFT’lere alıştırmak ve onları P2E türü oyun modelini kullanmaya teşvik etmek için tasarlanmış basit Blockchain oyunlarına sahiptir. Açık Artırma Platformu: GameFi, oyunculara nadir ve pahalı oyun içi öğeleri için anonim teklifler verebildikleri bir açık artırma platformu da sunmaktadır.

GAFI Fiyatı

GAFI fiyatı, bu rehberin hazırlandığı sırada gün içinde yüzde 1,75 yükselişle 7,54 dolardan el değiştiriyor. GAFI fiyatında tüm zamanların en yüksek seviyesi 21 Kasım 2021 tarihinde 351,70 dolarla kaydedilmiştir.

GAFI Nasıl Alınır?

Günümüzde GAFI, birçok merkezi ve merkeziyetsiz kripto para borsalarından kolayca alınıp satılabilmektedir. KuCoin ve Gate.io GAFI’nin işlem gördüğü merkezi kripto para borsaları olarak öne çıkarken, merkeziyetsiz kripto para borsası olarak PancakeSwap‘in öne çıktığı görülüyor.

GAFI Coin Geleceği

GAFI coin, Blockchain tabanlı GameFi’nin platformlarının temel platform ve yönetişim token’idir ve gelecekte büyük potansiyele sahip olabilir. Ancak, kripto para piyasasındaki yüksek volatilite GAFI coin’in gelecekteki performansını tahmin etmeyi zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte, GameFi’nin genel olarak büyüme potansiyeli oldukça yüksektir.

Geleneksel oyun endüstrisi giderek daha fazla dijitalleşmekte ve oyuncuların oyunlarda geçirdikleri zaman ve verdikleri emek karşılığında gerçek değer elde etme beklentisi artmaktadır. GameFi, bu beklentiyi karşılamak için oyunculara gerçek para kazanma imkanı sunan bir model iken GameFi (GAFI) bu modeli Blockchain tabanında ele almaktadır. Bu nedenle, GameFi’nin gelecekte daha da popüler hale gelmesi ve GAFI coin’in yükselmesi muhtemeledir.

Bununla birlikte, bir bütün olarak Blockchain tabanlı GameFi projeleriyle ilgili birtakım riskler de bulunmaktadır. Örneğin regülasyonlar ve hükümetlerin benimsedikleri politikalar GameFi projesini ve projenin temel platform ve yönetişim token GAFI coin’in geleceğini doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle, yatırım yapmadan önce dikkatli bir şekilde araştırma yapılmalıdır.