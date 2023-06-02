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Twitter’dan yapılan kripto dolandırıcılıklarına bir yenisi daha eklendi. OpenAI şirketinin CTO’su Mira Murati’nin resmi Twitter hesabı hack’lendi. OpenAI CTO’sunun Twitter hesabını ele geçiren saldırgan veya saldırganlar, ele geçirdikleri Twitter hesabından sahte OpenAI token’ı tanıttı. Yapılan paylaşım sonradan kaldırılsa da saatler içerisinde 80.000’den fazla Twitter kullanıcısına ulaştı.

OpenAI CTO’sunun Twitter Hesabı Ele Geçirildi

Kripto para birimlerinin dünya çapında büyük bir popülariteye sahip olmasıyla beraber kripto ekosistemi içerisindeki güvenlik açıkları da bir o kadar artış gösterdi. Milyonlarca insanın kripto para birimlerine ve blockchain teknolojisine ilgi göstermeye başlaması, birçok endüstride olduğu gibi kripto para birimi yatırımı yapan çok sayıda insanın dolandırıcıların radarına girmesine neden oldu.

Özellikle Twitter dolandırıcılıkları da son dönemlerde önemli ölçüde artış gösterdi. Geçmişte kamuoyunda bilinen ve dünya çapında tanınan birçok ismin Twitter hesabı ele geçirilmiş ve çok sayıda kullanıcı dolandırıcıların radarına girmişti. Son olarak da ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI’ın CTO’sunun da hesabı ele geçirildi ve hesap üzerinden sahte token tanıtıldı. Yapılan paylaşım, 80.000’den fazla Twitter kullanıcısına ulaştı.

Sahte OpenAI Token’ı Tanıtıldı

Twitter hesaplarının ele geçirilmesi ve hesaplardan yapılan sahte token paylaşımları ile yapılan dolandırıcılık vakasına bir yenisi daha eklendi. OpenAI şirketinin CTO’su Mira Murati’nin resmi Twitter hesabı hack’lendi. OpenAI CTO’sunun Twitter hesabını ele geçiren bilgisayar korsanları, Twitter hesabından yorumlara kapalı bir paylaşım yaparak sahte OpenAI token’ı tanıttı. Sahte token’ın tanıtıldığı paylaşım saatler içerisinde silindi. Ancak paylaşım silinene kadar 80.000’den fazla Twitter kullanıcısına ulaştı.

OpenAI şirketi veya şirketin CTO’su tarafından henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da Twitter’da durumu bildiren birçok güvenlik uzmanı sahte OpenAI token’ının kötü niyetli bir ERC-20 token’ı olduğunu ifade etti.