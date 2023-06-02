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  •   SICAK GELİŞME: ABD’den Beklenen Veriler Açıklandı: Bitcoin (BTC) Fiyatı Tepki Verdi!

SICAK GELİŞME: ABD’den Beklenen Veriler Açıklandı: Bitcoin (BTC) Fiyatı Tepki Verdi!

Özet

  • ABD'den gelen istihdam ve işsizlik verileri açıklandı.
  • BTC, bütün beklentilerin aksine bu veriler ile yükselişe geçti.
  • BTC kısa sürede olumlu tepki verip 27.000 dolara ulaştı.
15:34
2 Haziran 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bütün kripto para sektörü ve aslında küresel ekonomi bugün ABD’den gelecek kritik verilere odaklanmıştı ve beklenen veriler geldi. Özellikle Ortalama Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı gibi kritik veriler, Bitcoin’in (BTC) yönü konusunda kritik öneme sahip olabil ve bu şimdiden görülmeye başlandı.

ABD Verileri, BTC’yi Olumlu Etkiledi

Bu üç kritik veri, dakikalar önce şu şekilde açıklandı:

“🔸ABD Ortalama Saatlik Kazançlar: 0,3% (Beklenti: 0,4% Önceki: 0,5% Aylık)
🔸ABD Tarım Dışı İstihdam: 339K (Beklenti: 180K Önceki: 253K)
🔸ABD İşsizlik Oranı: 3,7% (Beklenti: 3,5% Önceki: 3,5%)”

Bu verilerin açıklanması ile birlikte ise BTC yükselişe geçti ve anlık olarak 27.000 doların yeniden üzerine çıkıldı. BTC, Binance üzerinde bir anda gelen yeşil mum ile 27.000 dolar üzerine çıksa da şu an için bunun sürüp sürmeyeceği bilinmiyor. Peki ABD’den gelen bu veriler ne anlama geliyor?

Özellikle katılım oranı, özel tarım dışı bordrolar, tarım dışı istihdam ve mevduat büyümesi verileri beklentilerin çok üzerinde geldi ve bütün piyasalar bunu olumlu fiyatladı. Tarım dışı istihdam, 180.000 beklentiye kıyasla 339.000 gibi inanılmaz bir açılış yaparak kesinlikle uzmanları da şaşırttı. Buna rağmen ortalama saatlik kazançların beklentinin %0,1 altında gelmesi de çok fazla olumsuz etki yaratmadı. Ortalama saatlik gelirler beklenti kapsamında kalırken, işsizlik oranının ise beklentinin üzerinde, %3,7 olarak geldiği görülüyor. İşsizlik oranı artıyor olsa da tarım dışı istihdamın beklenenin çok üzerinde gelmesi, riskli varlıklara bir geçiş olmasını sağlayabilir.

Altcoinler de Hareketlendi

Bitcoin fiyatı bunu fiyatlayarak 1 saatlik grafikte %1 yükseliş elde etti ve günler önce kaybettiği 27.000 dolar desteğini yeniden yakaladı. BTC, kırdığı bu direnci destek yapmış olsa da henüz bunun dayanıklı bir noktada olup olmadığı bilinmiyor. Şu an için ABD piyasalarından gelen ilgili haber oldukça olumlu ve BTC buradan 27.500 dolara ilerleyebilir. Altcoinler de bu duruma olumlu tepki verdi ve kripto para piyasasının toplam değeri 24 saat içerisinde %1,3 artış yaşadı.

Top 10 içerisinde en çok yükseliş yaşayan altcoinin ise 24 saat içerisinde %3,4 ile Cardano (ADA) olduğu görülüyor. ADA, daha önceki düşüşünden kalan yaralarını sarıyor olabilir.

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