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  •   Dijital Varlık Platformundan Yeni Rapor: Bitcoin’deki Satış Baskısının Arkasında Madenciler mi Var?

Dijital Varlık Platformundan Yeni Rapor: Bitcoin’deki Satış Baskısının Arkasında Madenciler mi Var?

Özet

  • Dijital varlık platformu Matrixport, gün içerisinde piyasadaki son duruma ilişkin bir rapor yayınladı.
  • Raporda, Bitcoin'deki satış baskısının büyük ölçüde madencilerin gerçekleştirdiği satışlardan kaynaklanıyor olabileceğini öne sürdü.
  • Rapora göre madencilik zorluğunun artmasıyla beraber Bitcoin madencilerinin de kâr marjlarının önemli ölçüde daraldı.
16:05
2 Haziran 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dijital varlık platformu Matrixport, gün içerisinde yayınladığı bir raporda lider kripto para birimi Bitcoin‘in 28.000 dolar fiyat seviyelerinde bir satış baskısı ile karşı karşıya kaldığını ve bu satış baskısının büyük ölçüde madencilerin gerçekleştirdiği satışlardan kaynaklanıyor olabileceğini öne sürdü.

Bitcoin’deki Satış Baskısının Arkasında Madenciler mi Var?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta içerisinde kaydettiği değer artışları ile birlikte 28.300 dolar fiyat seviyelerine kadar ulaşmasına karşın 28.000 dolar fiyat seviyelerinin üzerinde kalıcı olamadı ve yeniden 27.000 dolar fiyat seviyelerinde geriledi. Dijital varlık yöneticisi Matrixport, gün içerisinde yayınladığı raporda Bitcoin’in 28.000 dolar fiyat seviyelerinde bir satış baskısı ile karşı karşıya kaldığını ve bu satış baskısından büyük ölçüde madencilerin kaydettiği satışlardan kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü.

Matrixport, Bitcoin madencilerinin son haftalarda kâr marjları daraldığı için üretilen yeni envanteri tasfiye etmek zorunda kalmış olabileceklerinden şüphelenildiğini belirtti. Raporda, Bitcoin madenciliğinin zorluğundaki artış nedeniyle madencilikteki kâr oranlarının düşüşte olduğu ifade edildi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne yükseliş ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1’lik bir değer artışı kaydeden 27.150 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer artışlarının da etkisiyle yeniden yükselişe geçti.

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer artışı kaydeden Ethereum (ETH) ise 1900 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap’in (CMC) güncel verilerine göre 1,14 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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