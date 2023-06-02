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Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri (2 Haziran 2023)

Özet

  • Kripto para piyasası güne yükseliş ile başladı.
  • Son 24 saatte ortalama %1'lik bir değer artışı kaydeden Bitcoin (BTC), 27.000 dolar seviyelerini aştı.
  • Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CMC verilerine göre 1,14 trilyon dolara ulaştı.
11:50
2 Haziran 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1’lik bir değer artışı kaydederek 27.000 dolar fiyat seviyelerinin üzerine çıktı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,14 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Bitcoin (BTC) 27.000 Dolar Seviyesini Aştı

Sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçen ve gün içerisinde 27.180 dolar fiyat seviyelerine kadar ulaşan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’lik bir değer artışı kaydederek 27.100 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer artışının da etkisiyle güne yükseliş ile başladı. Ethereum (ETH), son 24 saatte kaydettiği %2’ye yakın bir yükselişin ardından 1890 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CMC verilerine göre 1,14 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.

Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilitenin de etkisiyle Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 55 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer artışlarının etkisiyle güne yükseliş ile başladı ve çoğu altcoin gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı. Injective (INJ), Aptos (APT), Filecoin (FIL), PancakeSwap (CAKE) ve Lido DAO (LDO) kaydettikleri son yükselişlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan kripto para piyasasındaki yükseliş eğilimine karşın sabah saatlerinden bu yana düşüşe geçen kripto para birimleri de oldu. XDC Network (XDC), The Graph (GRT), IOTA (MIOTA), Sui (SUI) ve Trust Wallet Token (TWT) kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

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