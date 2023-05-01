Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) arasındaki son çatışmanın ardından, yeni bir ABD Yüksek Mahkemesi değerlendirmesi, iki kurumun kripto piyasası üzerindeki düzenleyici yetkilerini potansiyel olarak engelleyebilir.

Borsaların Başına Bela Olmuşlardı

Şimdiden, çeşitli kripto şirketlerindeki birkaç CEO ve şirket yöneticisi, yalnızca adli eylemin düzenleyici incelemeden kurtulabileceği sonucuna vardı. 1 Ocak 2023’ten bu yana, ABD SEC kripto işletmelerine karşı çok sayıda yaptırım eylemi başlattı ve en iyi kripto borsası Kraken’in beğenileriyle suçlamaları çözme kapsamına girdi.

Mart 2023 gibi yakın bir tarihte, önde gelen kripto borsası Binance ve CEO’su Changpeng “CZ” Zhao, CFTC tarafından düzenleyici ihlal nedeniyle bir davaya sürüklendi. Bir başka üst düzey borsa Coinbase de ABD SEC’den olası bir yaptırım eyleminden önce bir uyarı olan Wells bildirimi aldı.

XRP VS SEC Davasına Dolaylı Olarak Müdahale Edilebilir

ABD Yüksek Mahkemesi yeni bir hamleyle, ABD SEC ve CFTC gibi düzenleyici kurumlara kendi düzenleyici alanlarına karar vermeleri için bant genişliği sağlayan yasal bir doktrinden kurtulmayı düşünüyor.

CFTC örneğinde, ajansın başkanı Rostin Behnam geçtiğimiz günlerde bir Senato komitesine, ABD SEC Başkanı Gary Gensler’in Bitcoin dışındaki tüm token’ların menkul kıymetler yasaları kapsamına girdiği argümanının tam tersine Ethereum’un bir emtia olduğunu söyledi. Bununla birlikte, iki kurum hangi kripto token’ların kim tarafından yönetileceği konusunda etkili bir çatışmaya girdi.

Dolayısıyla, 1984 Chevron ve Doğal Kaynaklar Savunma Konseyi kararını tersine çevirecek olan yeni Yüksek Mahkeme değerlendirmesi, bir Bloomberg raporuna göre, SEC ve CFTC gibi ajansları, yasaya göre makul bir gerekçe veya netlik bulunmayan konularda son sözü söylemekten alıkoyabilir.

Gelişmeye tepki gösteren SEC davasında 70.000’den fazla XRP token sahibini temsil eden avukat John Deaton, üst mahkemenin bu hamlesinin kripto piyasası için çok büyük bir şey olabileceğini söyledi.