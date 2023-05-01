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  •   SEC’den Bir Kripto Şirketine Daha Para Cezası: Coinme, Yaklaşık 4 Milyon Dolar Ödeyecek

SEC’den Bir Kripto Şirketine Daha Para Cezası: Coinme, Yaklaşık 4 Milyon Dolar Ödeyecek

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Coinme'ye yaklaşık 4 milyon dolarlık para cezası verdi.
18:05
1 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kayıt dışı menkul kıymetler sunduğu ve kripto para birimi UpToken (UP) hakkında yanıltıcı beyanlar verdiği iddiasıyla Coinme’ye yaklaşık 4 milyon dolar para cezası verdi. Up Global, Coinme’nin de sorumlu olduğu 3,52 milyon dolarlık bir ceza ödemeyi kabul etti.

Kripto Ekosistemi Üzerindeki Düzenleyici Baskı Artıyor

TerraUSD çöküşü ve FTX iflası gibi 2022’den bu yana yaşanan gelişmeler ve çok sayıda kripto şirketinin çeşitli sorunlar ile karşı karşıya kalması, dünyanın birçok ülkesinden mali düzenleyici kurumların daha sıkı düzenlemeler getirmek adına kolları sıvamasına neden oldu. Bu süreçte SEC başta olmak üzere birçok düzenleyici kurum, çok sayıda kripto şirketine çeşitli soruşturmalar başlattı. Mevcut işlem hacimleri bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olarak kabul edilen Binance de düzenleyici kurumların radarına girdi. Yakın bir tarihte açılan bu soruşturmalar kapsamında Paxos da Binance USD (BUSD) ihracını durdurmak zorunda kaldı.

Gün içerisinde yer alan haberlere göre bu sefer de Bitcoin kiosk şirketi Coinme, SEC’nin radarına girdi. SEC, Coinme’ye yaklaşık 4 milyon dolarlık para cezası verdi. Coinme’nin yan kuruluşu Up Global SEZC, Coinme’nin de sorumlu olduğu 3,52 milyon dolarlık bir ceza ödemeyi kabul etti.

SEC’den Coinme’ye Para Cezası

Coinme, yan kuruluşu Up Global SEZC ve her iki firmanın CEO’su Neil Bergquist, SEC tarafından çeşitli suçlamalar ile karşı karşıya kalmıştı. Sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kayıt dışı menkul kıymetler sunduğu ve kripto para birimi UpToken (UP) hakkında yanıltıcı beyanlar verdiği iddiasıyla Bitcoin kiosk şirketi Coinme’ye yaklaşık 4 milyon dolar para cezası verdi.

Up Global, Coinme’nin de sorumlu olduğu 3,52 milyon dolarlık bir ceza ödemeyi kabul etti. Coinme ve Bergquist de sırasıyla 250.000 dolarlık ve 150.000 dolarlık para cezaları ödeyecek.

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