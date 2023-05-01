En büyük kripto para Bitcoin'de (BTC) kritik seviyeler belli oldu. İşte tekniğin gösterdiği o seviyeler.

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Piyasa değeri ile en büyük kripto para olan Bitcoin, Mayıs ayına düşüşle başladı ve son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,74 düşüşle 28 bin 503 dolardan işlem görüyor. Bu düşüş, günlük zaman dilimi grafiğinde trendin tersine dönmesi yani düşüşün başladığının öncü bir işaretini ve süren düzeltmenin devam edeceğini yansıtan yeni bir düşük tepenin oluşmasına neden oldu. Teknik analiz, gelecek yeni satışlarla birlikte Bitcoin’in önemli bir destek seviyesine ulaşmadan önce yüzde 6’nın üzerinde ve ardından yüzde 7’nin üzerinde değer kaybedebileceğini gösteriyor.

Bitcoin Fiyat Analizi

Bitcoin fiyatında geçen hafta yaşanan toparlanma ile oluşan son tepe olan 30 bin 700 dolar geçilemedi ve 30 bin dolardaki psikolojik dirençten bir U şeklinde düşüş oldu. Oluşan son tepelerden gelen ve devam eden düzeltme aşamasının yönünü işaretlemek için bir düşen trend çizgisi çekildiğinde ortaya çıkan tablo, fiyatın bu düşen trend çizgisinin altında kaldığı müddetçe baskı altında olacağını gösteriyor.

Bugün yaptığı düşüşle BTC fiyatı 28 bin 875 dolardaki desteğin altına düşmüş oldu. Bu düşüşün satış baskısını hızlandırarak artırması ve fiyatın yüzde 6 düşerek yüzde 23,6 Fibonacci geri çekilme seviyesine denk gelen destek seviyesi olan 27 bin dolara ulaşması beklenebilir.

27 bin dolar desteğinin altınca görülecek potansiyel bir kırılma, uzun süreli bir düşüşün ek onayını sunacak. Bu senaryoda BTC fiyatının 25 bin dolardaki oldukça önemli olan destek seviyesini ziyaret etmek üzere yüzde 6’ya ek olarak yüzde 7 düşmesi söz konusu olabilir.

Her iki düşüş senaryosunda da Bitcoin fiyatının genel trend çizgilerinden güç alıp düşen direnç trend çizgisini kırıp geçene kadar ilgi çekici bir güç göstermesi beklenmiyor.

BTC için Teknik Göstergeler Ne Diyor?

Günlük Göreceli Güç Endeksi‘nin (RSI) orta çizgiye doğru eğimi, yatırımcıların kafasının karışık olduğuna, nötr bir yatırımcı duyarlılığına işaret ediyor.

Öte yandan son düşüşle birlikte Bitcoin fiyatı, 20 günlük Üstel Hareketli Ortalama‘nın (EMA) üzerinde kalmayı başaramadı ve altına düştü. Bu kırılma, BTC’de açığa satış (short) yapanlara ek bir avantaj sağlıyor.